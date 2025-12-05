كيرستن دنست من جدة: الحراك السينمائي العربي رائع

شهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة التاريخية إحدى أبرز فعالياته هذا اليوم من خلال جلسة حوارية مع النجمة العالمية كيرستن دنست، والتي أدارتها الفنانة والكاتبة السعودية فاطمة البنوي وسط حضور جماهيري كبير من عشاق السينما

وصنّاعها.

وخلال الجلسة شاركت دنست الجمهور محطات مهمة من مسيرتها الفنية الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود، منذ بداياتها المبكرة في هوليوود وحتى وصولها إلى أدوار أكثر نضجاً وتعقيداً.

كما تحدثت عن التحديات التي واجهتها كامرأة في صناعة السينما، وكيف تغيّر المشهد السينمائي مع مرور الزمن، إضافة إلى رؤيتها للدور الذي يمكن أن يلعبه الفن في تشكيل وعي المجتمعات.

وتناول الحوار تفاصيل حول منهجها الإبداعي في اختيار الأدوار، وأهمية العمل مع مخرجين ملهمين، وتجاربها في أفلام أصبحت اليوم أيقونية لدى جمهور السينما حول العالم.

وعبّرت دنست عن سعادتها بوجودها في السعودية للمرة الأولى، مؤكدة إعجابها بالحراك السينمائي المزدهر الذي يشهده المهرجان، وبالطاقة الشبابية الطموحة التي تميز صناع السينما المحليين.

وافتتح المهرجان دورته الخامسة بفيلم "العملاق"، للمخرج البريطاني - الهندي روان أثالي، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو فيلم يستعرض سيرة الملاكم البريطاني اليمني الأصل نسيم.

ويواصل المهرجان، الذي يمتد من 4 إلى 13 ديسمبر الجاري، ترسيخ موقعه كمركز لالتقاء المواهب وصناعة الشراكات في المنطقة.

ويحتضن المهرجان عروض السجادة الحمراء التي تجمع اكثر من عشرين فيلما بحضور نجومها، كما يقدم برنامجا سينمائيا واسعا يشمل الافلام الروائية الطويلة والقصيرة، والاعمال الكلاسيكية المرممة، والافلام المستقلة، وافلام المواهب الصاعدة. ويعقد المهرجان ايضا مجموعة من الورش والبرامج التدريبية من خلال "معامل البحر الاحمر"، ومن بينها "معمل المسلسلات".