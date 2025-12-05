قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

كندة علوش بإطلالة رومانسية برفقة عمرو يوسف

كندة علوش
كندة علوش
ميرنا محمود

شاركت الفنانة كندة علوش جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت كندة علوش بإطلالة رومانسية برفقة زوجها عمرو يوسف، وقد حازت الصورة علي اعجاب متابعيها.


 كندة علوش تدعم عمرو يوسف في العرض الخاص لفيلم "السلم والثعبان" بالتجمع الخامس


وتحدث عمرو يوسف عن سر نجاح علاقته بزوجته الفنانة كندة علوش، التي استمرت ما يقرب من 9 سنوات، مؤكدًا أن الاستمرار في الزواج يحتاج إلى جهد مشترك من الطرفين لمواجهة الروتين اليومي.

وقال يوسف في تصريحات تليفزيونية: “كل واحد بيحارب الروتين بطريقته، لكن الأهم ما نستسلمش لفكرته، وأهم حاجة الحوار بين الطرفين يبقى موجود”.

جاءت تصريحات عمرو يوسف على هامش العرض الخاص لفيلمه الجديد «السلم والثعبان 2»، الذي أُقيم  الخميس الماضي  في العاصمة السعودية الرياض، بحضور أبطال وصناع العمل.

ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض المصرية يوم 11 نوفمبر الجاري، على أن يبدأ عرضه في السينمات العربية يوم 13 من الشهر نفسه.

