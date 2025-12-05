قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصدر: عروض محتملة تهدد انتقال حامد حمدان للزمالك
صلاح مصدق يغادر القاهرة ويتجه لتقديم شكوى رسمية ضد الزمالك
صلاح مصدق يعود للمغرب بعد فسخ عقده مع الزمالك
الأزهر للفتوى يوضح منزلة وثواب من يخدم الضعفاء ويرعى المحتاجين
فصل الكهرباء عن قرى بمركز بيلا كفر الشيخ.. إليك المواعيد والأماكن
أبلكيشن الحرام.. اعترافات صادمة لشاب يمارس الفجور مع الرجال بالشيخ زايد
قطع المياه عن عدة قرى فى بني سويف .. اعرف المواعيد والأماكن
معاش تكافل وكرامة 2025.. رابط الاستعلام وشروط الصرف والمواعيد
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف رفح وحي التفاح شرق غزة
ارتفاع ضحايا فيصانات سريلانكا والانهيارات الأرضية لـ 465 قتيـ.لا
وزير الخارجية يناقش مع نظيره الروسي مشروعات التعاون وقضايا غزة والسودان وأوكرانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حسسوني إني بين أهلي .. أول تعليق من مني زكي بعد عرض فيلم الست بالمغرب

مني زكي
مني زكي
أحمد البهى

وجهت الفنانة مني زكي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، الشكر للجمهور المغربي، بعد عرض فيلمها الست بمهرجان مراكش السينمائي. 

وقالت مني زكي: تجربة عرض فيلم "الست" في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش كانت مميزة بكل معنى الكلمة.. من أول لحظة، للحفاوة الكبيرة، لتفاعل الجمهور بعد العرض.. إحساس ميتوصفش جوا قلبي. 

وتابعت مني زكي: سعيدة وممتنة جداً لردود الفعل الجميلة من الجمهور والنقاد، وكلامهم اللي أسعدني.. وأحب أوجه شكر خاص لإدارة مهرجان مراكش على التنظيم الراقي والاحتفاء بالفيلم.. وشكر من القلب للشعب المغربي الغالي على حفاوة..الاستقبال والكرم والطيبة اللي من أول دقيقة حسسوني إني بين أهلي وفي بلدي الثاني. 

ومن المقرر عرض فيلم “الست” تجاريًا يوم 10 ديسمبر المقبل. وتقدم الفنانة منى زكي في فيلم “الست” السيرة الذاتية للفنانة الراحلة أم كلثوم، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، ويظهر في العمل عدد من النجوم كضيوف شرف، على رأسهم: كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، عمرو سعد، محمد فراج، وسيد رجب

قصة فيلم “الست” بطولة منى زكي

يركز فيلم “الست” على المحطات البارزة في حياة أم كلثوم، بدءًا من رحلتها في عالم الغناء، وصولًا إلى معاناتها مع مرض نادر هو فرط نشاط الغدة الدرقية، الذي أثّر على حياتها الفنية وتسبب في أعراض من بينها جحوظ العينين.

كما يتناول الفيلم تحديها للمرض، خاصة أن الجراحة كانت العلاج الوحيد، وهو ما كان يمثل خطرًا على أحبالها الصوتية ومستقبلها الغنائي.

مني زكي الست مهرجان مراكش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترامب

بتوجيهات من ترامب.. حظر دخول مواطني 30 دولة إلى الولايات المتحدة

بطاقة شخصية

مخالفات في بطاقتك الشخصية تعرضك لـ 5 غرامات مالية

سعر الذهب عيار 21 الآن

قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

المونوريل

أسعار التذاكر والمحطات.. بدء استقبال الركاب بمونوريل شرق النيل الشهر القادم

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية .. الشروط وخطوات التقديم

شهادة مخالفات المرور

أصبحت إلكترونية.. الداخلية تعلن إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية

سعيد عبد الواحد

رغم وفاته.. مرشح يحصل على 3463 صوتا في انتخابات النواب

سعر الدولار

أعلى سعر دولار في تعاملات اليوم الجمعة 5-12-2025

ترشيحاتنا

وزير الخارجية يتوجه إلى قطر للمشاركة في منتدى الدوحة

وزير الخارجية يتوجه إلى قطر للمشاركة في منتدى الدوحة

العراق

الرئاسة العراقية تنفي علمها أو مصادقتها على قرار اعتبار الحوثيين وحزب الله جماعة إرهابية

ميرتس ونتنياهو

حزب ألماني: زيارة ميرتس لنتنياهو "إعلان حرب على القانون الدولي"

بالصور

محافظ الشرقية: ملتزمون بدعم المزارعين لتعزيز الإنتاجية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

رام تستدعي 75 ألف شاحنة بسبب تعطل الشاشات ووسائد هوائية قد تنفجر

استدعاء رام
استدعاء رام
استدعاء رام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد