حسسوني إني بين أهلي .. أول تعليق من مني زكي بعد عرض فيلم الست بالمغرب

وجهت الفنانة مني زكي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، الشكر للجمهور المغربي، بعد عرض فيلمها الست بمهرجان مراكش السينمائي.

وقالت مني زكي: تجربة عرض فيلم "الست" في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش كانت مميزة بكل معنى الكلمة.. من أول لحظة، للحفاوة الكبيرة، لتفاعل الجمهور بعد العرض.. إحساس ميتوصفش جوا قلبي.

وتابعت مني زكي: سعيدة وممتنة جداً لردود الفعل الجميلة من الجمهور والنقاد، وكلامهم اللي أسعدني.. وأحب أوجه شكر خاص لإدارة مهرجان مراكش على التنظيم الراقي والاحتفاء بالفيلم.. وشكر من القلب للشعب المغربي الغالي على حفاوة..الاستقبال والكرم والطيبة اللي من أول دقيقة حسسوني إني بين أهلي وفي بلدي الثاني.

ومن المقرر عرض فيلم “الست” تجاريًا يوم 10 ديسمبر المقبل. وتقدم الفنانة منى زكي في فيلم “الست” السيرة الذاتية للفنانة الراحلة أم كلثوم، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، ويظهر في العمل عدد من النجوم كضيوف شرف، على رأسهم: كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، عمرو سعد، محمد فراج، وسيد رجب

قصة فيلم “الست” بطولة منى زكي

يركز فيلم “الست” على المحطات البارزة في حياة أم كلثوم، بدءًا من رحلتها في عالم الغناء، وصولًا إلى معاناتها مع مرض نادر هو فرط نشاط الغدة الدرقية، الذي أثّر على حياتها الفنية وتسبب في أعراض من بينها جحوظ العينين.

كما يتناول الفيلم تحديها للمرض، خاصة أن الجراحة كانت العلاج الوحيد، وهو ما كان يمثل خطرًا على أحبالها الصوتية ومستقبلها الغنائي.