بعد وفاته.. تعرف على أبرز أعمال كاري هيرويكي تاجاوا

رحل خلال الساعات الماضية الممثل الياباني الأمريكي كاري هيرويكي تاجاوا، عن عمر يناهز 75 عامًا.

بدأ كاوي تاجاوا مشواره السينمائي بأدوار صغيرة قبل أن يلفت الأنظار في فيلم The Last Emperor عام 1987 للمخرج برناردو برتولوتشي، الحاصل على تسع جوائز أوسكار.

وُلد كاري في طوكيو لأسرة عسكرية، وانتقل مبكرًا إلى الولايات المتحدة حيث درس الفنون القتالية بالتوازي مع دخوله عالم التمثيل في لوس أنجلوس.

انطلقت شهرة كاري عالميًا مع مشاركته في فيلم Mortal Kombat عام 1995، حيث قدّم شخصية "شانغ تسونغ" بأسلوب أصبح علامة مميزة في ذاكرة جمهور اللعبة والفيلم. وأعاد تجسيد الشخصية في أعمال لاحقة، من بينها Mortal Kombat: Legacy (2013) وMortal Kombat 11 (2019).