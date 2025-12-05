قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من جرائم النصب على المواطنين.. جريمة جديدة بغسل 200 مليون جنيه
طريقة حساب الحمل.. طبيب يكشف سبب طلاق عرائس بعد أسابيع من الزواج
التعليم العالي: الشراكة المصرية الأوروبية في البحث العلمي والابتكار نموذج للتعاون
إيديكس 2025.. وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عددا من اللقاءات الثنائية
برلمانية: تطوير سوق المال يرفع ثقة المستثمرين ويعزز تنافسية الاقتصاد
غادر إلى المغرب.. تطورات موقف صلاح مصدق مع الزمالك
أزهري: العقلية المحمدية نموذج شامل للحياة والسلوك
تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية .. الشروط وخطوات التقديم
تحصين 8.1 مليون رأس ماشية ضد تلحمى القلاعية والوادي المتصدع
الأوقاف تفتتح 14 مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
حدث تاريخي في كرة القدم العالمية.. ماذا سيجري مساء اليوم؟
قرعة كأس العالم.. حسام وإبراهيم حسن رفقة الدرندلي أمام البيت الأبيض
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

جهاد حسام الدين تنضم إلى مسلسل عباس الريّس مع عمرو سعد

جهاد حسام الدين
جهاد حسام الدين
أحمد البهى

تنضم جهاد حسام الدين إلى فريق عمل مسلسل عباس الريّس، في أول تعاون مع النجم عمرو سعد، وذلك ضمن موسم دراما رمضان 2026.
 

يأتي مسلسل عباس الريّس في إطار اجتماعي شعبي، حيث تدور أحداثه حول شخصية تواجه مجتمعًا لا يرحم وسط صراعات إنسانية تكشف مزيجًا من القوة والضعف والبحث عن العدالة.


وتقدّم جهاد حاليًا أول بطولة لها في مسلسل كارثة طبيعية أمام محمد سلام، والذي حقق منذ بدء عرضه نجاحًا كبيرًا وإشادات واسعة من الجمهور.
تجسّد فيه شخصية شروق، الزوجة التي تجد نفسها في قلب فوضى إنسانية واجتماعية بعد إنجابها سبعة أطفال توائم، لتبدأ رحلة قاسية من الضغوط اليومية وصراع الأمومة ومحاولة الحفاظ على بيتها واستقرارها وسط أحداث متلاحقة.


سبق وشاركت جهاد في موسم رمضان 2025 بمسلسل ظلم المصطبة مع إياد نصار وريهام عبد الغفور، حيث قدّمت دور أم نسمة، المرأة التي تحتال على البطل وتقنعه بالزواج منها ليكون غطاءً لأفعالها غير الأخلاقية،.

