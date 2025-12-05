تبدأ من اليوم بقطر.. مواعيد حفلات عمر خيرت بعد تعافيه من الأزمة الصحية

يستعد الموسيقار عمر خيرت، لاحياء عدد من الحفلات الموسيقية، بعد تعافيه من أزمته الصحية.

من المقرر ان يلتقي اليوم، الفنان الكبير عمر خيرت، بجمهوره في حفل بدولة قطر، فيما يحيي حفلين اخرين يومي 12 و13 ديسمبر الجاري.

أكد الموسيقار الكبير عمر خيرت، أنه يستعد لاستئناف عمله، خاصة بعد أن أنهى علاجه، مشيرا إلى أن أول حفلة متفق عليها في قطر بعد أيام قليلة.

وقال عمر خيرت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن حالتي الصحية مستقرة، خاصة بعد أن أنتهيت من العلاج، مؤكدا أنه أتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الصحة وللجمهور على الإطمئنان عليا.

وتابع الموسيقار عمر خيرت، أنه لديه حرص على تقديم الحفلات في أماكن متنوعة تشمل القلعة والشوارع المصرية والصعيد لنشر الوعي الموسيقي بين جميع فئات الجمهور، مؤكدا أن هدفه من الدراسة في الكونسرفتوار كان نشر الموسيقى الخالصة إلى جانب الغناء، لإثراء المشهد الفني المصري