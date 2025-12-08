ياسمينا العبد: تيا ونعومى وأدهم وملك ويونس في ميدتيرم الأحد الجاي

نشرت الفنانة ياسمينا العبد صورا من كواليس مسلسلها ميدترم على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى.

وعلقت ياسمينا قائلةً: « تيا ونعومى وادهم وملك ويونس فى ميدتيرم يوم الأحد الجاي».

مسلسل ميد ترم هو أول بطولة درامية لياسمينا العبد، والعمل يشارك فيه يوسف رأفت، جلا هشام، زياد ظاظا، دنيا وائل، وعدد آخر من الفنانين، وهو قصة مريم الباجورى ومحمد صادق، سيناريو وحوار ورشة براح، إخراج مريم الباجورى.

وفى سياق آخر شاركت ياسمينا العبد فى افتتاحية المتحف المصرى الكبير، وتلقت إشادات واسعة بادائها وظهورها خلال الاحتفالية.