ياسمينا العبد من كواليس مسلسلها ميد ترم .. صور

فصل جسدها ووزعه بالشوارع .. أمن القاهرة يكشف لغز العثور على فتاة عين شمس
صحة غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 70 ألف شهيدا
"شكرا لك يا مصر".. "الخليج" الكويتية تشيد بالإنجازات غير المسبوقة في عهد الرئيس السيسي
بعد حبس المتهمين.. والد السباح يوسف لـ صدى البلد: أحد المتسابقين لاحظ غرق نجلي.. والحكام تجاهلوا التحذير
مفيش غلق للمدارس.. الصحة: الوضع الوبائي في مصر مطمئن للغاية
مفاجأة حول مستقبل محمد صلاح تفتح الباب أمام رحيله في الشتاء للسعودية
H1N1.. وزير الصحة يكشف عن نوع فيروس الانفلونزا الموجود في مصر
وزير الأوقاف يفتتح دورة تدريبية لأئمة ماليزيا بمسجد مصر الكبير
انطلاق منتدى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين .. غدا
نتنياهو يرفض إقامة دولة فلسطينية ويصف المرحلة الثانية من اتفاق غزة بالصعبة| تفاصيل
وزير خارجية قطر: علاقتنا بحماس بدأت بطلب أمريكي وكل المساعدات إلى غزة بتنسيق مع إسرائيل
نتنياهو: أوشكنا على الانتهاء من المرحلة الأولى لاتفاق غزة والثانية أكثر صعوبة
نشرت الفنانة ياسمينا العبد صور من كواليس مسلسلها ميدترم على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وعلقت " تيا ونعومي وادهم وملك ويونس في ميدتيرم يوم الاحد الجاي".

مسلسل ميد ترم هو أول بطولة درامية مطلقة لياسمينا العبد، والعمل من بطولة ياسمينا العبد، يوسف رأفت، جلا هشام، زياد ظاظا، دنيا وائل، وعدد آخر من الفنانين، وهو قصة مريم الباجوري ومحمد صادق، سيناريو وحوار ورشة براح، إخراج مريم الباجوري .

وفي سياق آخر شاركت ياسمينا العبد في افتتاحية المتحف المصري الكبير، وتلقت اشادات واسعة بادائها وظهورها خلال الاحتفالية .
وأعلن الاتحاد الأوروبي في مصر عن اختيار ياسمينا العبد سفيرةً للنوايا الحسنة لمبادرة "فريق أوروبا للأمن المائي والغذائي المتكامل (IWFS)"، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز الوعي بقضايا المياه.

وتستكمل ياسمينا تصوير فيلم كان ياما كان بطولة ياسمينا العبد ونور النبوي، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج أحمد عماد .

كما قاربت ياسمينا على الانتهاء من تصوير مسلسل ابن النصابة الذي يضم نخبة من النجوم، أبرزهم: كندة علوش، انتصار، ياسمينا العبد، معتز هشام، حمزة دياب، وعدد من الفنانين الآخرين.

العمل من إخراج أحمد عبد الوهاب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوّق حول رانيا، المحامية التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد اختفاء زوجها، لتتحول إلى امرأة قوية تسعى للانتقام واستعادة حياتها.

وتواصل ياسمينا العبد حصد الجوائز والتكريمات؛ حيث حصلت مؤخرًا على تنوية خاص من لجنة التحكيم لأفضل ممثلة عن فيلم إلى ريما بمهرجان بورسعيد السينمائي، وجائزة أفضل ممثلة شابة من مهرجان كأس إنرجي عن دورها في مسلسل لام شمسية، كما كرّمت في حفل Creative Summit عن نفس الدور، كما حصلت علي جائزة أفضل ممثلة شابة في حفل جوائز الجمهور Dear Guest

