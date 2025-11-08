شريهان لـ ياسمينا العبد: كم أنتِ جميلة قلبًا وقالباً

شاركت الفنانة شريهان صورتها مع الفنانة الشابة ياسمينا العبد، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وعلقت عليها قائلة: "كم أنتِ جميلة روحًا وفنًا وقلبًا وقالبًا، فخورة جدًا بكِ".

وكانت قد شاركت الفنانة ياسمينا العبد متابعيها صورا تجمعها بالفنانة شريهان من حفل افتتاح المتحف المصري الكبير عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام.

وعلقت ياسمينا العبد على الصور، قائلة: "حقا لا توجد كلمات، لقد كان لي شرف مقابلة الايقونة في يوم خاص جدًا.. لحظة سأعتز بها مدى الحياة، شكرًا لكونك على طبيعتك لإلهامنا جميعًا لاستنشاق الهواء في كل ما نقوم به كما فعلت وما زالت تفعل".

واضافت :"شكرًا لكونك النموذج الأمثل، صورة القوة والأناقة المشعة".