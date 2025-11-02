ياسمينا العبد: كنت وأنا بتكلم مصدقة الكلمات اللي بقولها

أعربت الفنانة ياسمينا العبد، عن سعادتها البالغة بمشاركتها في احتفالية المتحف المصري الكبير، قائلة: "مش قادرة أستوعب شعوري حتى الآن، مبسوطة وفخورة ولسه مش قادرة أستوعب تلك المشاعر".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": "كنت خايفة شوية لأن حديثي هيكون لايف، لكن قبل الصعود للمسرح قلت لنفسي لازم أكون قد التحدي، لأن ده يومنا كمصريين، ولازم أشكر الكاتب أحمد مراد لأنه كتب كلمات عظيمة".

وأردفت: "كنت وأنا بتكلم مصدقة الكلمات اللي بقولها، ومشاعري كانت كلها فخر وانبساط، وكان ليّ الشرف إني أشارك في حدث كبير زي ده، وبشكر كل فريق العمل".

وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول كونها من أصغر المشاركين سنًا وتمثل جيل المستقبل، وهل شعرت بتلك المسؤولية؟ قالت: "بالطبع، كان شرف كبير أوي، وكانوا مهتمين برأينا كجيل حتى في تحضير الحفلة، والأستاذ محمد السعدي كان بياخد رأيي".

وأكملت: “الأجيال كلها كانت بتتفرج، والكل كان مهتم بالحدث”، وعن مصمم إطلالتها قالت: "نور عزازي ومي جلال وخالد عزام عملوا شغل مش عادي، كنت مدلعة الصراحة".