«حضور صابح».. حنان سليمان تشيد بحضور ياسمينا العبد في افتتاح المتحف المصري الكبير

علّقت الفنانة حنان سليمان، بعد تألق الفنانة الشابة ياسمينا العبد خلال حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، بحضور نخبة من نجوم الفن والمجتمع.



وقالت حنان سليمان عبر حسابها على «فيسبوك»: "ياسمينا العبد حضور صابح".



وكانت قد شاركت الفنانة الشابة ياسمينا العبد في افتتاحية حفل افتتاح المتحف المصري الكبير .

ويمثل افتتاح المتحف المصري الكبير حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، بمشاركة 79 وفداً رسمياً، من بينهم 39 وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات؛ بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة، وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

ويعد هذا التمثيل والحضور غير المسبوق لافتتاح أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة؛ يعكس الاهتمام الدولي برؤية الدولة المصرية في الجمع بين عراقة الماضي وإبداع الحاضر وازدهار المستقبل؛ وليؤكد المكانة الفريدة لمصر كجسر حضاري بين جميع شعوب العالم المحبة للثقافة وللسلام.