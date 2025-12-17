قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

وزير الاتصالات: رقمنة الخدمات الحكومية وتسهيل التحقق الرقمي للمواطنين ضمن أهداف مصر الرقمية 2026

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
محمود محسن

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنّ الحفاظ على موقع مصر الريادي في المجتمع المعلوماتي الإقليمي والدولي يتطلب متابعة جميع التقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي، وإنترنت الأشياء، والجيل الخامس والسادس، والحوسبة الكمية.

وأضاف في لقاء مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تدريب الشباب والكوادر على امتلاك مهارات هذه التقنيات والتعمق فيها يعتبر أساسياً لتطبيقها وإحداث أثر تنموي في المجتمع المصري.

وأشار طلعت إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر يسعى خلال عام 2026 إلى زيادة الصادرات الرقمية، التي بلغت 7.4 مليار دولار في العام المالي المنصرم، ورفع الصادرات من التعهيد من 2.4 مليار دولار إلى 4.8 مليار دولار خلال الـ3 سنوات الأخيرة، مع تعزيز فرص العمل وجذب المزيد من الشركات لتوسيع مراكز التعهيد في مصر، وذلك ضمن الرؤية الشاملة لتحويل القطاع إلى قطاع خدمي وإنتاجي في آن واحد.

وذكر، أن الجانب الخدمي في استراتيجية مصر الرقمية يتضمن أتمتة جميع الخدمات الحكومية وميكنة إجراءات الدولة واستحقاقات المواطنين.

وأوضح أنه تم الإعلان مؤخراً عن الاستغناء عن شهادة براءة الذمة للمخالفات لتجديد تراخيص المركبات، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من خدمات الحكومة الرقمية دون الحاجة لتقديم مستندات ورقية، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية والنيابة العامة، مع العمل على تطبيق بطاقة رقمية للتحقق من هوية المواطن عن بُعد والحصول على الخدمات الرقمية بكل يسر وسهولة.
 

عمرو طلعت وزير الاتصالات موقع مصر الريادي الشباب المجتمع المصري

