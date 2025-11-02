السفارة المصرية بالدوحة تنظم احتفالية كبرى بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير

شارك أكثر من ثلاثة آلاف شخص من أبناء الجالية المصرية في قطر بالاحتفالية الكبرى التي نظّمتها السفارة المصرية بالحي الثقافي (كتارا) بالعاصمة الدوحة، بمناسبة الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير.

وقال السفير وليد الفقي، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة قطر، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، السبت، إن أبناء الجالية المصرية في الدوحة حرصوا على المشاركة في الاحتفالية ومتابعة حفل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير عبر البث الحي من القاهرة.

وأضاف السفير أن المشاركين رفعوا الأعلام المصرية، معربين عن اعتزازهم وفخرهم بهذا الإنجاز الحضاري الفريد الذي يعزز مكانة مصر الثقافية على الساحة العالمية.

وأعرب السفير وليد الفقي عن شكره لأبناء الجالية المصرية في الدوحة على حضورهم ومشاركتهم في هذا الحدث التاريخي ، مشيدًا بروح الانتماء الوطني التي تجلت خلال متابعتهم لحفل الافتتاح، الذي شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي وسط حضور دولي رفيع المستوى من قادة وزعماء ووفود ومنظمات دولية.