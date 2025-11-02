قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار وطرق استخزاج شهادة ميلاد جديدة
تفاصيل إطلالة فريدة عثمان في افتتاح المتحف المصري الجديد.. أناقة لفتت الأنظار في ليلة تاريخية|شاهد
مصطفى وزيري: المسلة المعلقة بالمتحف المصري الكبير إبهار حقيقي
ليلى علوي عن افتتاح المتحف الكبير: حسيت إني شاهدة على لحظة هتتكتب في التاريخ
حادث طعن مروّع على قطار بإنجلترا.. إصابة 10 أشخاص 9 منهم في حالة حرجة
خطة أمريكية مُثيرة للجدل: نقل نصف سكان غزة إلى مناطق تحت سيطرة الاحتلال |تفاصيل
بعد تعرض مخرج افتتاح المتحف المصري للانتقادات.. عمرو محمود ياسين: ليه المشانق اللي بتتعلق دي
تعديلات في الرسوم لدعم مباني «الخارجية» بالخارج على طاولة النواب اليوم
للأجانب من أم مصرية.. طريقة الحصول على الجنسية| الإجراءات والشروط والأوراق المطلوبة
تحذير من الأرصاد.. شبورة مائية كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق
مصطفى وزيري: المسلة المعلقة بالمتحف المصري الكبير إبهار حقيقي

مصطفى وزيري
مصطفى وزيري
هاني حسين

أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء طلب وضع مسلة في ميدان التحرير أشهر الميادين المصرية والقريب من المتحف المصري في التحرير.


أضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يقدم حلقة خاصة واستثنائية لفعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، أن مسلة التحرير كانت مكسرة لـ 7 قطع واحتاجت عاما من العمل لترميمها.


وأضاف أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، أن هناك مسلة معلقة موجودة حاليا في المتحف المصري الكبير وتستقبل الزائرين.


وأكمل أن وزن المسلة 70 طنًا وتم رفعها من خلال أوناش، وتم ترميمها من قبل متخصصين ومحترفين جاءوا من الصعيد بالجلاليب البلدي ولديهم خبرات كبيرة في الترميم.


واستطرد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار،أن المسلة المعلقة تمثل الإبهار الحقيقي وموجودة في موقع متميز بالمتحف المصري الكبير، موضحا أنه لا يوجد متحف في العالم يضم أندر أكبر أعظم أضخم القطع الأثري.

