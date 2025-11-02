مصطفى وزيري: المسلة المعلقة بالمتحف المصري الكبير إبهار حقيقي

أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء طلب وضع مسلة في ميدان التحرير أشهر الميادين المصرية والقريب من المتحف المصري في التحرير.



أضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يقدم حلقة خاصة واستثنائية لفعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، أن مسلة التحرير كانت مكسرة لـ 7 قطع واحتاجت عاما من العمل لترميمها.



وأضاف أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، أن هناك مسلة معلقة موجودة حاليا في المتحف المصري الكبير وتستقبل الزائرين.



وأكمل أن وزن المسلة 70 طنًا وتم رفعها من خلال أوناش، وتم ترميمها من قبل متخصصين ومحترفين جاءوا من الصعيد بالجلاليب البلدي ولديهم خبرات كبيرة في الترميم.



واستطرد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار،أن المسلة المعلقة تمثل الإبهار الحقيقي وموجودة في موقع متميز بالمتحف المصري الكبير، موضحا أنه لا يوجد متحف في العالم يضم أندر أكبر أعظم أضخم القطع الأثري.