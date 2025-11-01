وزيرا خارجية البحرين وألمانيا يبحثان تطوير التعاون الثنائي والمستجدات الراهنة

بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم السبت، مع نظيره الألماني يوهان فاديفول، سبل تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات الحيوية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.



جاء ذلك خلال لقائهما على هامش زيارة وزير الخارجية الألماني إلى مملكة البحرين للمشاركة في الدورة الحادية والعشرين لمنتدى حوار المنامة 2025، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا).



كما تم خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر إزاء المستجدات الراهنة في المنطقة، والجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى إنهاء الصراعات وتعزيز الأمن والاستقرار، وتكريس قيم التسامح والتعايش وإحلال السلام الشامل المستدام في المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

