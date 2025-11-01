قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

رئيس وزراء كندا يعتذر لترامب بسبب إعلان ضد الرسوم الجمركية

مارك كارني
مارك كارني
أ ش أ

قال رئيس وزراء كندا مارك كارني، اليوم السبت، إنه قدم اعتذارا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إعلان تلفزيوني يظهر الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان وهو ينتقد الرسوم الجمركية.

ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية عن كارني قوله للصحفيين في كوريا الجنوبية إن ترامب شعر بالانزعاج من الإعلان، مؤكدًا أنه تحدث معه على انفراد خلال عشاء أُقيم في وقت سابق من الأسبوع الماضي. 


وأضاف: "قرار عرض الإعلان ليس شيئًا كنت سأفعله، ولذلك اعتذرت له"، مشيرًا إلى مسئوليته كرئيس وزراء عن العلاقة مع الرئيس الأمريكي.

وأكد كارني أنه استعرض الإعلان مع رئيس وزراء أونتاريو دوج فورد، المحافظ الشعبوي والناقد الصريح لترامب، والذي موّل الإعلان، قبل بثه، وقال له إنه معارض للإعلان، مضيفًا: “حان الوقت للتحدث، للنقاش، والتفاوض مع الأمريكيين”. 

وأشار إلى أن فورد اتخذ قراره، وهو مستقل، ويمكنه القيام بذلك، لكنه ليس مفيدًا تمامًا للعلاقة بين البلدين.

وأدى الإعلان، الذي تم تمويله من قبل حكومة أونتاريو، إلى تعطيل المفاوضات التجارية بين كندا والولايات المتحدة، بعدما رد ترامب بإيقاف المحادثات وفرض رسوم جمركية على المنتجات الكندية، واصفًا الإعلان بأنه "مزيف". 

وتضمن الإعلان مقتطفًا من خطاب إذاعي ألقاه ريجان عام 1987، قال فيه إن الرسوم الجمركية تضر كل عامل ومستهلك أمريكي على المدى الطويل وتؤدي إلى حروب تجارية ضارية. 

وقام فورد، الذي أوقف لاحقًا الحملة، بنشر تغريدة يوم الاثنين الماضي قال فيها إن الإعلان كان الهدف منه بدء نقاش حول تأثير الرسوم الجمركية على العمال الأمريكيين.

وقال ترامب، أمس الجمعة، إن كارني قد اعتذر وتحدث عن علاقة جيدة جدًا مع رئيس الوزراء الكندي، لكنه أشار إلى أن المحادثات التجارية بين البلدين لن تستأنف في الوقت الحالي.

بينما أكد كارني اليوم، السبت، أن كندا جاهزة لإعادة إطلاق المفاوضات التجارية بمجرد استعداد الولايات المتحدة لذلك.

وشهدت العلاقات بين واشنطن وأوتاوا توترًا متزايدًا منذ عودة ترامب إلى السلطة في يناير، حيث فرض الرئيس الأمريكي رسومًا على المنتجات الكندية وكرر الدعوات لجعل كندا الولاية الأمريكية 51.

يذكر أن كارني، المصرفي المركزي السابق والذي فاز بالانتخابات في أبريل، قدم نفسه كأفضل شخصية لإدارة العلاقة الثنائية مع ترامب، وقد أكد عدة مرات أن كندا "ليست للبيع أو الضم"، لكنه خفف بعض الرسوم الانتقامية الكندية، ما أثار انتقادات بتهمة التنازل أمام الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الأسبوع الماضي عن فرض زيادة بنسبة 10 في المائة على الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الكندية، بعد بث الإعلان التلفزيوني.

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشال: "بسبب تحريفهم الجسيم للحقائق وتصرفهم العدائي، أرفع الرسوم على كندا بنسبة 10% فوق ما يدفعونه حاليًا".

وقال ترامب إن بث الإعلان يمثل محاولة كندية للتأثير على المحكمة العليا الأمريكية، التي ستنظر في الخامس من نوفمبر المقبل في قانونية الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها ترامب استنادًا إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA).
 

كندا ترامب الرسوم الجمركية

