مصطفى وزيري: افتتاح المتحف المصري الكبير إبهار أشاد به الجميع

علق مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار السابق، على الحدث التاريخي الذي انتظره العالم وهو افتتاح المتحف المصري الكبير .



وقال مصطفى وزيري في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" افتتاح المتحف المصري الكبير إبهار أشاد به الجميع".

وأكمل مصطفى وزيري:" كان هناك تنوع في التصوير وكان هناك إبداع في استخدام الألعاب النارية في حفل الافتتاح ".

وتابع مصطفى وزيري :" افتتاح المتحف المصري الكبير جمع الماضي والحاضر بمستقبل مصر والجمهورية الجديدة".

ولفت مصطفى وزيري:" نوجه الشكر لكل يد قامت بالمساهمة في إنجاز المتحف المصري الكبير كي يكون هدية مصر للعالم ".