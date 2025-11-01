برلماني: افتتاح المتحف المصري الكبير ملحمة إبهار عالمية تؤكد عبقرية المصريين وصناعة الحضارة

أشاد المهندس ياسر قورة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، بالحفل العالمي المبهر الذي شهده افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن الحدث لم يكن مجرد افتتاح لمتحف، بل عرض استثنائي لروح مصر الحديثة التي تمزج بين عبق التاريخ ووهج المستقبل، في تنظيم يُضاهي كبرى الاحتفالات العالمية من حيث الدقة والرسالة والإبهار.

وقال "قورة" في بيان له، إن ما شهده العالم من تنظيم مهيب وإخراج بصري وفني راقٍ يعكس حجم الجهد المبذول من الدولة المصرية لتقديم صورة تليق بتاريخها العريق ومكانتها الدولية. فقد تحوّل المتحف، خلال الحفل، إلى منصة حضارية تحكي قصة الإنسان المصري الذي لم يتوقف يومًا عن الإبداع والبناء منذ فجر التاريخ وحتى الجمهورية الجديدة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الافتتاح جسدت جوهر الشخصية المصرية وصناعة الحضارة، مؤكدًا أن مصر لم تفقد دورها الريادي بل استعادت موقعها لتقود مسيرة الإنسانية من جديد، وأن المتحف المصري الكبير يمثل رسالة سلام من أرض الكنانة إلى العالم أجمع.

وأوضح أن المتحف ليس مجرد صرح أثري فريد، بل شهادة حية على عبقرية المصريين الذين حوّلوا الصحراء إلى متحف عالمي يجمع ماضي الإنسانية بمستقبلها، مشيرًا إلى أن هذا المشروع العملاق يُعد امتدادًا لنهج الدولة في بناء حضارة معاصرة بحجم تاريخها تحت قيادة الرئيس السيسي.

واختتم "قورة" تصريحه بالتأكيد على أن الافتتاح كان لحظة فخر واعتزاز لكل مصري، وشاهدًا على أن مصر، بإرادتها وتنظيمها وإبداع أبنائها، تعود لتقود مسيرة الحضارة الإنسانية، وتقدّم للعالم لوحة فريدة تُجسّد السلام، والعلم، والإبداع في أبهى صورهم.