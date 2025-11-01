قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من باريس إلى نيودلهي .. افتتاح المتحف المصري الكبير حديث الصحافة العالمية
رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026
صحيفة عبرية: أزمة تجنيد الحريديم تعمق الانقسام الوجودي في إسرائيل
أحمد موسى: الرئيس السيسي يفتتح الآن قاعة توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير
قيادي بالجبهة الوطنية: مشهد افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة حضارية ملهمة
صوت الفنان كريم عبد العزيز يزين حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
فرحانين.. أحمد موسى: المصريون في الشوارع للاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير
نهضة بركان المغربي يكمل عقد المتأهلين إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا
فخر وعزة.. كلمة مؤثرة من أنوشكا عن افتتاح المتحف المصري الكبير
مصطفى وزيري: افتتاح المتحف المصري الكبير إبهار أشاد به الجميع
المتحف المصري الكبير.. من هو إيهاب يونس صاحب الصوت الآسر للقلوب؟
هو ده تاريخ مصر.. أحمد موسى عن افتتاح المتحف المصري الكبير: حفل مبهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: افتتاح المتحف المصري الكبير ملحمة إبهار عالمية تؤكد عبقرية المصريين وصناعة الحضارة

المهندس ياسر قورة،
المهندس ياسر قورة،
حسن رضوان

أشاد المهندس ياسر قورة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، بالحفل العالمي المبهر الذي شهده افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن الحدث لم يكن مجرد افتتاح لمتحف، بل عرض استثنائي لروح مصر الحديثة التي تمزج بين عبق التاريخ ووهج المستقبل، في تنظيم يُضاهي كبرى الاحتفالات العالمية من حيث الدقة والرسالة والإبهار.

وقال "قورة"  في بيان له، إن ما شهده العالم من تنظيم مهيب وإخراج بصري وفني راقٍ يعكس حجم الجهد المبذول من الدولة المصرية لتقديم صورة تليق بتاريخها العريق ومكانتها الدولية. فقد تحوّل المتحف، خلال الحفل، إلى منصة حضارية تحكي قصة الإنسان المصري الذي لم يتوقف يومًا عن الإبداع والبناء منذ فجر التاريخ وحتى الجمهورية الجديدة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الافتتاح جسدت جوهر الشخصية المصرية وصناعة الحضارة، مؤكدًا أن مصر لم تفقد دورها الريادي بل استعادت موقعها لتقود مسيرة الإنسانية من جديد، وأن المتحف المصري الكبير يمثل رسالة سلام من أرض الكنانة إلى العالم أجمع.

وأوضح أن المتحف ليس مجرد صرح أثري فريد، بل شهادة حية على عبقرية المصريين الذين حوّلوا الصحراء إلى متحف عالمي يجمع ماضي الإنسانية بمستقبلها، مشيرًا إلى أن هذا المشروع العملاق يُعد امتدادًا لنهج الدولة في بناء حضارة معاصرة بحجم تاريخها تحت قيادة الرئيس السيسي.

واختتم "قورة" تصريحه بالتأكيد على أن الافتتاح كان لحظة فخر واعتزاز لكل مصري، وشاهدًا على أن مصر، بإرادتها وتنظيمها وإبداع أبنائها، تعود لتقود مسيرة الحضارة الإنسانية، وتقدّم للعالم لوحة فريدة تُجسّد السلام، والعلم، والإبداع في أبهى صورهم.

المتحف المصري الكبير المهندس ياسر قورة مجلس الشيوخ عرض استثنائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

المتحف المصري

بث مباشر| بدء مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

منتخب اليد

مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا مباشر في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين.. الموعد والقنوات

حالة الطقس

استقرار مؤقت قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من حالة ممطرة أقوي هذا الموعد

المتهمين

4 طلاب يلقون قطة فى النيل .. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثير

المتحف الكبير

قبل المشاهدة على التليفزيون.. تفاصيل فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير

النادي الأهلي

6 نجوم.. غياب القوة الضاربة عن مواجهة الأهلي والمصري

ترشيحاتنا

المتحف المصري الكبير

قيادي بـ«الجبهة الوطنية»: المتحف المصري الكبير يفتح عصرًا جديدًا من التواصل الحضاري

المتحف المصري الكبير

برلماني: حفل افتتاح المتحف المصري الكبير حدث استثنائي وعالمي بكل المقاييس

المهندس ياسر قورة،

برلماني: افتتاح المتحف المصري الكبير ملحمة إبهار عالمية تؤكد عبقرية المصريين وصناعة الحضارة

بالصور

مازن المتجول من كواليس الإعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير

مازن المتجول مع محمد سعدي
مازن المتجول مع محمد سعدي
مازن المتجول مع محمد سعدي

هدى المفتى تتألق في افتتاح المتحف المصري الكبير

هدى المفتى
هدى المفتى
هدى المفتى

سلمي أبو ضيف وهدي المفتي واحمد مالك وغزي يشاركون فى احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير

سلمي ابو ضيف وهدي المفتي
سلمي ابو ضيف وهدي المفتي
سلمي ابو ضيف وهدي المفتي

بالزي الفرعوني وعلم مصر..محافظ الشرقية يشهد عروضا فنية واستعراضية احتفالا بإفتتاح المتحف المصري الكبير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وفاء عامر

وفاء عامر: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة للعالم بأن مصر بلد الحضارة

مواعيد الصلاة الجديدة

اعرف توقيت الصلوات الخمس بعد تطبيق الموعد الشتوي

زفاف هادى الباجورى

ببنهم 21 عاما .. لحظه سقوط هادي الباجوري وعروسته على الأرض في زفافهما

رضا البحراوي وابنه مالك

هنحب مين غيرها.. ابن رضا البحراوي يغني لـ مصر في حفل مدرسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

المزيد