نرمين ميشيل: افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل لحظة فريدة تؤكد على مكانة مصر الرائدة

صرحت نرمين ميشيل، الكاتبة الصحفية وعضو الهيئة العليا بحزب الوعي، تعليقا على الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير يوم السبت القادم بأن هذا الحدث يمثل لحظة تاريخية فريدة تؤكد على مكانة مصر الرائدة كحاضنة لأعظم حضارة عرفتها الإنسانية.

وأضافت ميشيل أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد صرح أثري، بل جسر حضاري يربط الماضي المجيد بالحاضر المزدهر، ويعكس مدى اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على التراث الإنساني وتقديمه للعالم في أبهى صورة.

وأشارت إلى أن حضور قادة وزعماء العالم لهذا الافتتاح يعكس بوضوح ما وصلت إليه مصر من استقرار سياسي وأمني وثقة دولية متزايدة في دورها المحوري على المستويين الإقليمي والدولي.

واختتمت نرمين ميشيل تصريحها مؤكدة أن المتحف المصري الكبير سيكون منارة ثقافية عالمية ومركزا لجذب السياحة الدولية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الصورة الحضارية لمصر الحديثة التي تجمع بين عبق التاريخ وروح المستقبل.