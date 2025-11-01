برلماني: المتحف المصري الكبير قاطرة لتنشيط الاقتصاد وتعزيز موارد الدولة

أشاد الدكتور السعيد غنيم، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بالافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، مؤكدًا أنه يمثل قاطرة اقتصادية جديدة تدعم خطط الدولة لتنويع مصادر الدخل القومي وزيادة موارد قطاع السياحة.

وقال إن المتحف يُعد مشروعًا قوميًا استثماريًا بامتياز، إذ سيسهم في تعزيز حركة السياحة وزيادة معدلات الإشغال الفندقي وتنشيط العديد من الصناعات المرتبطة.

وأضاف غنيم أن المتحف سيُسهم في زيادة العائدات من السياحة الثقافية وهي من أكثر أنواع السياحة ربحية عالميًا، موضحًا أن مصر تمتلك ميزة تنافسية فريدة من نوعها في هذا القطاع، لافتا إلى أن المتحف سيخلق قيمة اقتصادية مضافة عبر فرص العمل الجديدة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالخدمات السياحية.

وأكد غنيم، أن افتتاح المتحف يفتح الباب لتعاون اقتصادي دولي واسع النطاق، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز الشراكات مع الشركات العالمية وتنفيذ حملات ترويجية موجهة للزوار من آسيا وأوروبا وأمريكا، مع التركيز على الأسواق الواعدة مثل الصين والهند والبرازيل.

وأكد وكيل اللجنة الاقتصادية، على أن الاستثمار في التراث ليس رفاهية، بل خيار استراتيجي يحقق مكاسب اقتصادية مستدامة، موجها الدعوة لاستمرار دعم الدولة لهذا النموذج التنموي الفريد.