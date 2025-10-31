برلماني: افتتاح المتحف الكبير يعكس قوة مصر الحضارية ويرسخ مكانتها عالميًا

أكد النائب مجدي البري، الأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية بحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل لحظة تاريخية فارقة في مسيرة الدولة المصرية، موضحًا أن المتحف ليس مجرد صرح أثري، بل مشروع وطني شامل يعيد صياغة علاقة المصريين بتاريخهم ويعرف العالم بمصر من جديد.

وأشار البري في بيان له، إلى أن المتحف يعد تتويجًا لسنوات من التخطيط العلمي والعمل الدؤوب، ويعكس التنسيق المتميز بين مؤسسات الدولة لإنجاز واحد من أضخم المشروعات الثقافية في العالم، مضيفًا أن المتحف سيضع مصر في صدارة السياحة العالمية ويعزز مكانتها كعاصمة للثقافة الإنسانية، حيث تتحول الزيارة إلى تجربة معرفية وثقافية متكاملة.

وأكد أن المشروع يعكس إرادة الدولة في بناء الجمهورية الجديدة انطلاقًا من حضارة عريقة تمتد لآلاف السنين، ويؤكد قدرة مصر على الجمع بين عبق التاريخ وروح العصر، مع تعزيز الهوية الوطنية والانتماء، موضحًا أن حضور زعماء ورؤساء دول العالم يؤكد تقدير المجتمع الدولي لمكانة مصر وقدرتها على أن تكون قوة حضارية مؤثرة عالميًا.

وأضاف البري أن المتحف الكبير يعكس التزام مصر بالوعي والثقافة والتنمية المستدامة، ويشكل رسالة قوية إلى العالم بأن مصر لا تكتفي باستحضار ماضيها المجيد، بل تبني حاضرها ومستقبلها بثقة ومسؤولية، لتظل الحضارة المصرية ركيزة أساسية للجمهورية الجديدة.