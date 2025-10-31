من يحق لهم دخول المتاحف مجانا؟.. خبير يجيب

من يحق لهم دخول المتاحف مجانا؟، سؤال أُثير مؤخراً عبر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل الحصول على ميزة زيارة التاريخ ورؤية كنوز المصري القديم ، بالإضافة إلى الاستمتاع بجولات رائعة بين دروب الحضارة.



من يحق لهم دخول المتاحف مجانا ؟

من يحق لهم دخول المتاحف مجانا ؟ سؤال للإجابة عنه علينا التوجه لأهل الاختصاص من الآثاريين العاملين في حقل المتاحف والتفتيش الأثري لمعرفة الحقيقية.



قال أحمد عامر،خبير الأثار متخصص علم المصريات بوزارة السياحة والآثار، أن من يحق لهم دخول المتاحف مجانا ،الصحفييون وقدماء المحاربين وأساتذة كليات السياحة والآثار والإرشاد السياسي.



وأوضح عامر في تصريح لـ"صدى البلد"،أن من يحق لهم دخول المتاحف مجانا أيضا، الطلاب المصريون بالجامعات الحكومية في كلية الآثار الأطفال دون سن السادسة ،الزوار من ذوي الاحتياجات الخاصة ،المرشدون السياحيون المصريون.



وتابع خبير الآثار: "هناك فئات أخري مثل أعضاء المجلس الدولي للمتاحف، أفراد أسر الشهداء المصريين ،موظفو وزارة السياحة والآثار، الصحفيون المعتمدون لدى وزارة السياحة والآثار مشدداً باستثناء العطلات الرسمية".

وتنطبق تلك الشروط والفئات على المتحف المصري الكبير، حديث العالم وعلماء الاثار الذى ينتظرة المصريين بفارغ الصبر.



يذكر أن تعرض متاحف مصر سلسلة قوية من التاريخ والآثار والكنوز للمصري القديم والعصور اليوناني الروماني والبيزنطي والإسلامي والقبطي واليهودي وتزخر بتوع فائق ونادر من المحتويات الآثرية.



وتشهد مصر غداً السبت الموافق 1 نوفمبر أضخم حدث في افتتاح المتحف المصري الكبير من احتفالية رائعة بحضور قرابة 60 رئيس دولة حول العالم.

ويقع المتحف المصري الكبير عند ميدان الرماية بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، بالقرب من أهرامات الجيزة، ما يجعله نقطة جذب عالمية للسياحة الثقافية.



وللوصول إلى المتحف عبر مترو الأنفاق، يمكن للزائرين استخدام الخط الثاني لمترو القاهرة الكبرى المتجه نحو المنيب، والنزول في محطة الجيزة باعتبارها الأقرب إلى موقع المتحف. بعد الوصول إلى المحطة، يمكن استقلال أتوبيس نقل عام أو سيارة أجرة متجهة إلى ميدان الرماية، حيث يقع المتحف على بعد دقائق قليلة فقط.