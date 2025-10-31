قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
چايكا اليابانية: نستعد لإطلاق مركز المتحف المصري الكبير للترميم والبحث العلمي
تريند الزي الفرعوني.. كيف تحول صورتك لملك فرعوني باستخدام الذكاء الاصطناعي؟
أدهش العالم بحضارة استثنائية.. شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب بافتتاح المتحف المصري الكبير
أحدث ظهور لـ رحمة محسن بأحد أماكن السهر بعد أزمتها الأخيرة
أقرب محطة مترو من المتحف المصري الكبير وأسعار تذاكر الدخول
أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس.. أخبار تهمك اليوم الجمعة
وزارة الأوقاف تعقد دورة متخصصة للواعظات في مجال الظهور الإعلامي
موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي والقنوات الناقلة
أبرز مباريات اليوم الجمعة 31-10-2025 والقنوات الناقلة
الصحة الفلسطينية تتسلم 30 جثمانا لشهداء أفرج عنهم الاحتلال
فارق عمر صادم بين هادي الباجوري وعروسته هايدي خالد يثير الجدل
قصي خولي وكاريس بشار.. تفاصيل مسلسل 5 أرواح في رمضان 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بث حفل افتتاح المتحف المصري الكبير داخل 80 هيئة شبابية ورياضية بالجيزة

شاشات عرض افتتاح المتحف المصري الكبير
شاشات عرض افتتاح المتحف المصري الكبير
أحمد زهران

تبدأ صباح غداً السبت  مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، بقيادة الدكتور محمود الصبروط وكيل الوزارة، في تنفيذ خطة شاملة داخل 80 هيئة شبابية ورياضية استعدادًا لبث حفل افتتاح المتحف المصري الكبير عبر شاشات العرض تمام السادسة مساءً داخل المراكز والأندية لتستقبل روادها من الشباب وأبناء المحافظة لمتابعة هذا الحدث العالمي من قلب مؤسساتهم الشبابية، وذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات وزيرالشباب والرياضة الذي يحرص على جعل مراكز الشباب منصات ثقافية ومجتمعية تساهم في نشر الوعي الوطني وترسيخ قيم الانتماء والفخر بالهوية المصرية، بالتزامن مع أحد أهم الأحداث الحضارية في التاريخ الحديث لمصر.

وقد استكملت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة جميع استعداداتها داخل الهيئات المشاركة، والتي تشمل تزيين المقرات بالأعلام  و الأغاني الوطنية ، إلى جانب تنظيم فقرات فنية والرسم على وجوه الأطفال في أجواء احتفالية تعكس فرحة المصريين بهذا الحدث الذي يبرز عظمة تاريخهم وحضارتهم الفريدة.

كما تتضمن الفعاليات مشاركة فرق الجوالة والكشافة والكيانات الشبابية في أعمال تطوعية وتنظيمية، بما يعزز روح الانتماء والمسؤولية المجتمعية لدى الشباب، ويبرز الدور الوطني لمراكز الشباب في مواكبة الأحداث القومية الكبرى.

وفي إطار الخطة الإعلامية، كانت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة قد أطلقت خلال الأيام الماضية حملة ترويجية على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت فيديوهات تعريفية للنشء باللغتين العربية والإنجليزية كما شارك فيها مراكز التخاطب لذوي الهمم التابعة لمراكز الشباب ،للترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير وتسليط الضوء على قيمته الحضارية والاقتصادية، بما يسهم في تعزيز الوعي الجماهيري محليًا وعالميًا.

وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، الهادفة إلى دمج البعد الثقافي والسياحي في العمل الشبابي، وتعريف النشء والشباب بتاريخ وطنهم العظيم، وترسيخ الوعي بقيمة المتحف المصري الكبير باعتباره أحد رموز الجمهورية الجديدة ومنارة للهوية المصرية الحديثة، ومصدرًا مهمًا لدعم الاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، تواصل الدولة المصرية استعداداتها بكامل طاقتها لإنجاح هذا الحدث العالمي، الذي يجسد فخر المصريين بعراقة حضارتهم، ويؤكد أن مصر ماضية بخطى ثابتة نحو المستقبل وهي تحمل ماضيها المجيد بكل اعتزاز.

تجدر الإشارة إلى 
ان المتحف المصري يُعد أكبر متحف في العالم مخصصًا لحضارة واحدة، ويقع على مساحة تقارب 500 ألف متر مربع عند هضبة الأهرامات بالجيزة، وصممه المكتب المعماري الإيرلندي Heneghan Peng Architects بعد فوزه في مسابقة دولية، ليجسد رؤية معمارية تربط بين التراث المصري القديم والحداثة.
ويضم المتحف أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، من بينها المجموعة الكاملة لآثار الملك توت عنخ آمون وتمثال رمسيس الثاني الذي يتوسط البهو الرئيسي.

كما يحتوي على قاعات عرض ومعامل ترميم ومراكز بحث وتعليم ومناطق ترفيهية، ليكون صرحًا حضاريًا عالميًا يربط بين عظمة الماضي وتكنولوجيا الحاضر،
كما ستُتاح الفرصة للزائرين لبدء الزيارة اعتبارًا من 4 نوفمبر المقبل.

المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الكبير اخبار الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

رحمة أحمد

رحمة أحمد بعد الزج باسمها في أزمة رحمة محسن: كرهت اسمي.. وهعمل محضر

المتحف المصري الكبير

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

إعصار

عاصفة القرن.. إعصار يضرب هايتي ووفاة 30 شخصا وفقدان العشرات

سعر الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الجمعة 31-10-2025

عبد الباسط عبد الصمد

وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. موعد الجنازة

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 31-10-2025

ترشيحاتنا

محافظ أسيوط يوقع بروتوكول تعاون مع المحكمة العربية للتحكيم لتعزيز الوعي الوطني وتدريب الشباب

محافظ أسيوط: تعاون مع المحكمة العربية للتحكيم لتعزيز الوعي وتدريب الشباب

انفوجراف التنمية المحلية في اسبوع

بالإنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لوزارة التنمية المحلية.. إطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة زراعة 100 مليون شجرة .. تعظيم الاستفادة سياحياً من مسار العائلة المقدسة

المتحف المصري الكبير

العالم يحجز مكانه في القاهرة.. خبير: إشغالات الفنادق تصل إلى 100% قبل افتتاح المتحف المصري الكبير

بالصور

بعد تفكك الهيكل.. عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم بعد سقوط شريط الإضاءة

تسلا
تسلا
تسلا

للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية.. تجميع 457 ألف طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

بعد تسريحهم.. مهندسو تسلا يتحدون إيلون ماسك بسيارة كوبيه فاخرة

Speedster
Speedster
Speedster

عيوب التصنيع تجبر هوندا على سحب 700 ألف سيارة من الأسواق

هوندا
هوندا
هوندا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد