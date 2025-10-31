قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

أقرب محطة مترو من المتحف المصري الكبير وأسعار تذاكر الدخول

محمد غالي

تزامنا مع اقتراب موعد افتتاح المتحف المصري الكبير رسميا يوم السبت الأول من نوفمبر 2025، ارتفعت مؤشرات البحث على محركات البحث بالإنترنت لمعرفة أقرب محطة للمترو للمتحف المصري الكبير، وطرق الوصول إليه بالمواصلات العامة، إلى جانب أسعار تذاكر الدخول للفئات المختلفة من المصريين والعرب والأجانب.

موعد افتتاح المتحف المصري الكبير

حيث يستعد آلاف المواطنين والسائحين لزيارة هذا الصرح الأثري الفريد الذي يعد الأضخم من نوعه في العالم والمخصص بالكامل لعرض كنوز الحضارة المصرية القديمة الممتدة لأكثر من سبعة آلاف عام.

يقع المتحف المصري الكبير عند ميدان الرماية بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، بالقرب من أهرامات الجيزة، ما يجعله نقطة جذب عالمية للسياحة الثقافية.

وللوصول إلى المتحف عبر مترو الأنفاق، يمكن للزائرين استخدام الخط الثاني لمترو القاهرة الكبرى المتجه نحو المنيب، والنزول في محطة الجيزة باعتبارها الأقرب إلى موقع المتحف. بعد الوصول إلى المحطة، يمكن استقلال أتوبيس نقل عام أو سيارة أجرة متجهة إلى ميدان الرماية، حيث يقع المتحف على بعد دقائق قليلة فقط.

كما تتوفر خيارات أخرى مثل الميكروباصات المتجهة إلى الهرم أو المنيب، والتي تمر بمحطة الرماية على مقربة من بوابة المتحف.

ويمكن كذلك للزائرين القادمين من مناطق أخرى استقلال الخط الأول من المترو والنزول في محطة السادات أو الشهداء، ثم التبديل إلى الخط الثاني في اتجاه المنيب والنزول في محطة الجيزة.

كما تتوفر ميكروباصات الرماية من ميدان رمسيس ومدينة نصر والمريوطية، إلى جانب خطوط الأتوبيسات العامة التي تمر بالمتحف ضمن مسارها اليومي.

أسعار تذاكر دخول المتحف المصري الكبير

أما بالنسبة لأسعار تذاكر دخول المتحف المصري الكبير، فقد أعلنت إدارة المتحف عن قائمة تفصيلية تشمل جميع الفئات، حرصا على تمكين أكبر عدد من الزوار من الاستمتاع بتجربة الزيارة.

وجاءت الأسعار للمصريين كالتالي: 200 جنيه للبالغين، و100 جنيه لكل من الأطفال والطلاب وكبار السن.

أما العرب والأجانب فتبلغ قيمة التذكرة للبالغين 1450 جنيها، وللأطفال والطلاب 730 جنيها.

فيما حددت أسعار العرب والأجانب المقيمين في مصر بـ730 جنيها للبالغين، و370 جنيها لكل من الأطفال والطلاب.

كما يقدم المتحف جولات إرشادية مميزة تعرف الزوار على أدق تفاصيل الآثار والمقتنيات التاريخية بأسلوب تفاعلي، بأسعار تبلغ 350 جنيها للمصريين البالغين، و175 جنيها لكل من الأطفال والطلاب وكبار السن.

أما الجولات الإرشادية للعرب والأجانب فتبلغ 1950 جنيها للبالغين، و980 جنيها للأطفال والطلاب، بينما تم تحديدها للعرب والأجانب المقيمين في مصر بـ980 جنيها للبالغين، و500 جنيه للأطفال والطلاب.

وخصص المتحف موقعا إلكترونيا رسميا لتسهيل عملية حجز التذاكر والدخول، عبر الرابط التالي: (https://www.visit-gem.com/ar/home)، حيث يمكن للزوار اختيار موعد الزيارة ونوع التذكرة والدفع إلكترونيا.

ويترقب العالم الحدث الثقافي الأبرز هذا العام، حيث يفتتح المتحف المصري الكبير في احتفالية عالمية يحضرها عدد من قادة الدول والشخصيات البارزة في مجالات الثقافة والفنون، ليبدأ فصلا جديدا في تاريخ السياحة المصرية، ويقدم تجربة فريدة تجمع بين عراقة الماضي وإبهار الحاضر.

اسعار العملات المعدنية للمتحف المصري الكبير

الفئة    الفضية  جنيه مصري     الذهبية  جنيه مصري 
1 جنيه    2,580    84,000
5 جنيهات    3,010    273,000
10 جنيهات    3,440    420,000
25 جنيها    4,042    472,500
50 جنيها    4,300    498,750
100 جنيه    5,160    551,250

المتحف المصري الكبير

