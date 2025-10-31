قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رفع القدرة التنافسية.. تقدم بارز للجامعات المصرية في تصنيف ليدن الهولندي لعام 2025
6721 فرصة عمل جديدة.. اعرف الأماكن والرواتب وطريقة التقديم
المطبخ المصري القديم.. فلسفة غذاء صحي تسبق عصرها
وزير الخارجية: ندعم أمن واستقرار المنطقة بإيجاد حلول سلمية للملف النووي
بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور
موعد صلاة الجمعة .. اعرف التوقيت الشتوي الصحيح للصلوات الخمس
رئيس وزراء لبنان: حصر السلاح ليس مجرد شعار بل قرار لا تراجع عنه
خالد مرتجي يوجه رسالة مؤثرة بعد بدء انتخابات الأهلي
رئيس الوزراء اللبناني: حصر السلاح ليس مجرد شعار بل قرار لا تراجع عنه
من الهرم لـ سور الصين العظيم حوار الحضارات على خط الزمن
وفاة والدة لاعب الزمالك السابق سعيد لطفي
ربيع ياسين وطارق الغنام يشاركان في انتخابات الأهلي
توك شو

ساعات تفصل مصر عن لحظة تاريخية.. المتحف المصري الكبير يفتح أبوابه للعالم

خبير الآثار المصرية الدكتور علي أبو دشيش
إسراء صبري

تستعد مصر خلال ساعات لحدث عالمي طال انتظاره، مع افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يمثل نقطة تحول في تاريخ المتاحف والحضارة الإنسانية.

وأكد خبير الآثار المصرية الدكتور علي أبو دشيش أن هذا الافتتاح يعد لحظة تاريخية تعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة، مشيراً إلى أن المصريين انتظروا هذا اليوم سنوات طويلة حتى يتحول الحلم إلى واقع ملموس.

وأوضح أبو دشيش، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن الافتتاح سيكون استثنائياً بكل المقاييس، حيث تشهد المنطقة المحيطة بالمتحف استعدادات مكثفة تشمل تطوير الطرق والإضاءة وتنظيم عروض تفاعلية مبهرة.

وأشار إلى أن المتحف لا يقتصر على كونه صرحاً لعرض القطع الأثرية فقط، بل يمثل مركزاً ثقافياً متكاملاً يضم متاحف تعليمية للأطفال، ومراكز بحثية، وأحد أكبر معامل الترميم في العالم.

المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الكبير الحضارة المصرية القديمة

