ساعات تفصل مصر عن لحظة تاريخية.. المتحف المصري الكبير يفتح أبوابه للعالم

تستعد مصر خلال ساعات لحدث عالمي طال انتظاره، مع افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يمثل نقطة تحول في تاريخ المتاحف والحضارة الإنسانية.

وأكد خبير الآثار المصرية الدكتور علي أبو دشيش أن هذا الافتتاح يعد لحظة تاريخية تعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة، مشيراً إلى أن المصريين انتظروا هذا اليوم سنوات طويلة حتى يتحول الحلم إلى واقع ملموس.

وأوضح أبو دشيش، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن الافتتاح سيكون استثنائياً بكل المقاييس، حيث تشهد المنطقة المحيطة بالمتحف استعدادات مكثفة تشمل تطوير الطرق والإضاءة وتنظيم عروض تفاعلية مبهرة.

وأشار إلى أن المتحف لا يقتصر على كونه صرحاً لعرض القطع الأثرية فقط، بل يمثل مركزاً ثقافياً متكاملاً يضم متاحف تعليمية للأطفال، ومراكز بحثية، وأحد أكبر معامل الترميم في العالم.