محافظ أسيوط: احتفال المدارس بافتتاح المتحف المصري الكبير يعكس وعي الطلاب بتراثهم

قال اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، إن احتفال مدارس المحافظة بالافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير يعكس وعي طلابنا واعتزازهم بتراثهم العريق، مؤكدًا أن هذه الفعاليات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة ربط العملية التعليمية بالهوية الوطنية وتعزيز روح الانتماء لدى النشء.

رسالة حضارية من مصر إلى الإنسانية كلها

وأضاف المحافظ: "افتتاح المتحف المصري الكبير هو حدث عالمي فريد، ورسالة حضارية من مصر إلى الإنسانية كلها، تُجسد عظمة التاريخ المصري الممتد عبر آلاف السنين، وتؤكد أن مصر كانت وما زالت مهد الحضارة الإنسانية."

أهمية المتحف المصري الكبير

وأوضح أبو النصر أن مديرية التربية والتعليم بأسيوط نظمت مجموعة من الأنشطة التوعوية والفنية في مختلف المدارس، تضمنت عروضًا فنية ومعارض تراثية ومجسمات فرعونية من صنع الطلاب، فضلًا عن مسابقات ثقافية وإذاعات مدرسية متعددة اللغات تناولت أهمية المتحف المصري الكبير ودوره في حفظ التراث الإنساني.

وتابع المحافظ:"ما شاهدناه من إبداع الطلاب وفهمهم العميق لمعاني التاريخ والانتماء يدعو للفخر، ويؤكد أن أبناء أسيوط قادرون على حمل راية الحضارة المصرية في المستقبل." واختتم اللواء الدكتور هشام أبو النصر تصريحاته قائلاً: "نفخر بتاريخنا ونعتز بمستقبلنا، ومتحفنا الكبير شاهد حي على أن مصر كانت ولا تزال منارة للحضارة وموطنًا للسلام والمحبة لكل شعوب العالم."