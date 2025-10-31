تمكين الشباب والمرأة.. محافظ أسيوط يجري مقابلات لاختيار رؤساء قرى جدد

التقى اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بعدد من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية المتقدمين لشغل وظيفة رئيس قرية، وذلك ضمن إجراءات التأهيل للحصول على برنامج إعداد رؤساء القرى بمركز التنمية المحلية بسقارة، لاختيار الأكفأ والأقدر على أداء المهام المطلوبة وفقًا للقانون والمعايير المعلنة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتطوير منظومة العمل الحكومي وضخ دماء جديدة في الجهاز الإداري للدولة.

جاء اللقاء بحضور الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، ويسري عمران، مدير عام الموارد البشرية بالمحافظة، وأحمد مدكور، مدير مركز التدريب على علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات.

التعرف على قدرات المرشحين ورؤيتهم لتطوير القرى

وأكد محافظ أسيوط أن الهدف من المقابلات الشخصية هو التعرف على قدرات المرشحين ورؤيتهم لتطوير القرى، وقياس مدى استعدادهم للنهوض بمستوى الخدمات، وحل المشكلات المحلية، والتصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

تنفيذ خطط التنمية المحلية

وأشار إلى أن عملية الاختيار تتم وفق معايير الشفافية والنزاهة، لضمان تولي الأكفأ لتلك المواقع القيادية التي تمثل حجر الأساس في تنفيذ خطط التنمية المحلية.

وأوضح المحافظ أنه تم خلال اللقاء إجراء المقابلات الشخصية لـ 28 متقدمًا ومتقدمة، جرى خلالها مناقشة مقترحاتهم لتطوير منظومة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن تقييم مهارات الاتصال والقيادة لديهم، وقدرتهم على إدارة الأزمات واتخاذ القرارات السريعة في المواقف المختلفة.

وشدد اللواء دكتور هشام أبوالنصر على استمرار المحافظة في تمكين الشباب والمرأة وإتاحة الفرص أمام الكفاءات الطموحة، بما يواكب توجهات الدولة المصرية نحو الارتقاء بمستوى الأداء داخل الجهاز الإداري وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.