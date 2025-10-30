قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
9 غيابات للأبيض.. موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي والقنوات الناقلة
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء الكويتي
طفلتان تهزمان السرطان بالألوان..ميرفت وشروق تحوّلان رحلة العلاج إلى لوحات أمل
5 ملايين جنيه.. إعلامي يكشف عن صفقة جديدة للزمالك
البرتقال بـ 35 جنيها.. تعرف على أسعار الفاكهة الشتوية في الأسواق
هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر
استقرار نسبي في أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم
"رايحة وراجعة أقوى".. ربى حبشي مذيعة لبنانية تواجه السرطان بشجاعة على الهواء
التعليم: زيارات طلابية للمتحف المصري الكبير لتعزيز الوعي الحضاري
بيراميدز يخشى مفاجآت التأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا
محافظات

محافظ أسيوط: ضبط سلع غذائية فاسدة ودقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالبداري

إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية تمكنت من ضبط كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية ودقيق بلدي مدعم قبل طرحها في السوق السوداء بمركزي البداري ومنفلوط.

 وذلك في إطار الحملات التموينية المكثفة لضبط الأسواق وحماية المستهلك، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

التأكد من صلاحية السلع المعروضة

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة خالد محمد وكيل الوزارة، تواصل تنفيذ حملاتها التموينية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من صلاحية السلع المعروضة أمام المواطنين، وردع كل من يحاول الاتجار في السلع المدعمة أو استغلال المواطنين بتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأشار المحافظ إلى أن الحملات بمركزي البداري ومنفلوط، شارك فيها كل من أيمن علي مدير إدارة تموين البداري، وعبد الرحيم سيد مدير إدارة تموين منفلوط، وبالتعاون مع مجلس مدينة منفلوط وجهاز حماية المستهلك، أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات التموينية والصحية.

ضبط 25 جوال دقيق بلدي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء

ففي مركز البداري، أسفرت الحملات عن ضبط 25 جوال دقيق بلدي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء، و40 جوال سوبر محبب بدون فواتير، و18 كيلو حواوشي و20 كيلو سمك مملح غير صالحين للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى 10 علب سجائر باترا تباع بأعلى من السعر الرسمي، وضبط 150 كيس مكرونة و150 كيس أرز ناقصي الوزن، إلى جانب أسطوانة غاز صغيرة تم بيعها في السوق السوداء، وتحرير محاضر ضد عدد من المحال لعدم الإعلان عن الأسعار أو حمل شهادات صحية.

أما في مركز منفلوط، فقد تم تحرير محضر جنحة ضد أحد محال العطارة ومستحضرات التجميل لحيازته كميات كبيرة من السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، شملت17 برطمان عسل بدون بيانات، و17 زجاجة خل منتهية الصلاحية، و8 زجاجات كريم شعر، و4 برطمانات عسل جلوكوز، و68 علبة أعشاب، و16 قطعة صابون للبشرة، و4 عبوات كريم، و2 زجاجة كركومين، و2 مسحوق غسيل، و29 علبة كريم للعناية بالجسم، و45 علبة للعناية بالبشرة، وعبوة بيكنج بودر، و8 برطمانات "كوالينا"، و45 زجاجة زيت شعر، جميعها منتهية الصلاحية، كما تم تحرير محاضر أخرى ضد محطة وقود لعدم الاحتفاظ بالسجلات، وضد مستودعين للبوتاجاز بسبب الغلق وعدم الإعلان عن الأسعار.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار تنفيذ الحملات التموينية اليومية بجميع المراكز والقرى، للتأكد من التزام المنشآت التموينية والأسواق بالضوابط القانونية ومنع أي تجاوزات تمس صحة المواطنين أو تضر باستقرار السوق.

وأشار اللواء دكتور هشام أبوالنصر إلى أن المحافظة خصصت غرفة عمليات مركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن (114)، أو أرقام (088/2135858) و(088/2135727)، فضلًا عن رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابعة لمجلس الوزراء.

أسيوط السلع الغذائية منتهية الصلاحية دقيق بلدي مدعم السوق السوداء الحملات التموينية

