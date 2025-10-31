الكشف على 1479 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بأسيوط

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مستعدون للصدمة ؟.. تغيير غامض يثير غضب مستخدمي واتساب
عمال السياحة العرب: المتحف المصري الكبير قصة صنعتها أجيال متعاقبة
مائل للحرارة .. حالة الطقس اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025
شرطي إسرائيلي يشـ.عل النـ.يران في نفسه قرب منزل مسؤول كبير
تحرك جديد لسعر الذهب في الصاغة اليوم الجمعة 31-10-2025
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس يوم افتتاح المتحف المصري الكبير
خطوة بخطوة.. إجراءات الحصول على معاش لغير الموظفين
الجمارك: تطوير آليات التعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لخلق بيئة عمل أكثر تنافسية
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات
دون علم مستشاريه.. ترامب يفاجئ العالم بإعلان استئناف التجارب النووية
نزوح أكثر من 30 ألف شخص من شمال كردفان
الذهب يتعرض لهزات قوية.. عيار 21 يسجل 5325 جنيها
محافظات

الكشف على 1479 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية بأسيوط
إيهاب عمر

نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة أسيوط قافلة طبية مجانية، استهدفت أهالي اسكندرية التحرير التابعة لإدارة مركز أسيوط الصحية. 

ويأتي ذلك ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء دكتور هشام ابو النصر محافظ أسيوط، بتكثيف القوافل العلاجية للمواطنين، والتي تُعنى بالاِهتمام بصحة المواطن والوصول للقرى الأكثر اِحتياجًا وتتضمن القافلة الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية المختلفة.

 الكشف الطبي على 1479 مريضا خلال يومين

 وأكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، أنه بلغ عدد من تم توقيع الكشف الطبي عليهم 1479 مريضا خلال يومين متتاليين بالقافلة، في التخصصات الطبية المختلفة، والتي تشمل 9 عيادات لـ 8 تخصصات "الباطنة، الأطفال، جلدية، تنظيم الأسرة، نساء، اسنان ، انف واذن ، عظام ، والكشف عن أمراض السكر والضغط وندوات التثقيف، وإجراء الأشعة والإحالة والفحوصات المعملية، وصرف العلاج اللازم للمرضى مجانًا.

 فيما أوضحت الدكتورة مروة أحمد حسانين منسق القوافل الطبية بالمحافظة، أن التردد على القافلة على مدار اليومين كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت القافلة 1479 مواطنا وكان إجمالي التحاليل الطبية بمعمل الدم 75 تحليل ومعمل الطفيليات 25 تحليلا، وإجمالي عدد الأشعة العادية 13 والسونار 31 وعدد التقارير الطبية 4 وعدد حالات خلع الاسنان 29 كما تم عمل 204 فحصا طبيا لعدد 111 مريض خلال خدمات الكشف المبكر عن الضغط والسكر ومبادرة «افحص واطمن». 

واشارت الى أنه تم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا، فضلًا عن إقامة 14 ندوة خلال يومين لعدد 187 مترددا على ندوات التوعية والتثقيف الصحي بالقافلة.

أسيوط قافلة طبية مجانية مديرية الصحة والسكان بمحافظة أسيوط المبادرة الرئاسية حياة كريمة وزير الصحة والسكان القوافل العلاجية

