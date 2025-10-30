قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسيوط يوجه بتقنين أوضاع الكهرباء وتركيب عدادات لأهالي حوض الربع

اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط
اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط
إيهاب عمر

وجه اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاع توصيل التيار الكهربائي لأهالي منطقة "سيد الجديدة – حوض الربع" التابعة لحي غرب أسيوط، وتركيب عدادات قانونية لهم، بما يضمن سلامتهم واستقرار الخدمة طبقًا للقواعد المنظمة.

المحافظة تتعامل بجدية تامة مع ما يرد من شكاوى

وأكد محافظ أسيوط أن المحافظة تتعامل بجدية تامة مع ما يرد من شكاوى أو مطالب من المواطنين، وتعمل على دراستها ميدانيًا ووضع الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التواصل الفعال مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

الامتداد العمراني العشوائي

وأوضح المحافظ أن المنطقة المشار إليها تعد من مناطق الامتداد العمراني العشوائي والتي نشأت منذ عدة سنوات وتعاني من مشكلات في التوصيلات الكهربائية القانونية، وقد تم تكليف المهندس محسن محمود حمدي، رئيس قطاع توزيع كهرباء أسيوط جنوب، بالتنسيق مع أجهزة حي غرب لوضع خطة عاجلة لتوصيل التيار بطريقة قانونية وآمنة، مع اتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لتركيب العدادات الرسمية.

وأكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر أن الدولة حريصة على دمج المناطق غير المخططة ضمن المنظومة الرسمية للبنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية لجميع المواطنين بشكل آمن ومستدام، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق المواطنين وحقوق الدولة في آن واحد.

من جانبه، أوضح المهندس محسن محمود حمدي، رئيس قطاع توزيع كهرباء أسيوط جنوب، أنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلة، وتوصيل التيار الكهربائي لأهالي المنطقة بطريقة قانونية ومقننة، تمهيدًا لتركيب العدادات الرسمية خلال الفترة القريبة المقبلة.

أسيوط تقنين أوضاع توصيل التيار الكهربائي حي غرب أسيوط أخبار أسيوط أخبار المحافظات

