قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء الكويتي
طفلتان تهزمان السرطان بالألوان..ميرفت وشروق تحوّلان رحلة العلاج إلى لوحات أمل
5 ملايين جنيه.. إعلامي يكشف عن صفقة جديدة للزمالك
البرتقال بـ 35 جنيها.. تعرف على أسعار الفاكهة الشتوية في الأسواق
هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر
استقرار نسبي في أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم
"رايحة وراجعة أقوى".. ربى حبشي مذيعة لبنانية تواجه السرطان بشجاعة على الهواء
التعليم: زيارات طلابية للمتحف المصري الكبير لتعزيز الوعي الحضاري
بيراميدز يخشى مفاجآت التأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا
حقيقة صور الفنانة منة شلبي بفستان الزفاف
محافظ الغربية: نفخر باستضافة الدكتور نظير عياد أحد رموز الفكر الوسطي في العالم الإسلامي (صور)
تجار مخدرات.. القبض على 8 أشخاص غسلوا 250 مليون جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: الاحتفال بنصر أكتوبر يعد تجسيدا لمعنى الانتماء الحقيقي

احتفالية يوم الوفاء
احتفالية يوم الوفاء
إيهاب عمر

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، احتفالية "يوم الوفاء" التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، لتكريم أسر الشهداء وقدامى المحاربين، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، وسط أجواء وطنية مفعمة بالفخر والاعتزاز.

جاءت الاحتفالية بحضور أحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور عيد علي خليفة وكيل وزارة الأوقاف، والمقدم محمد همام زناتي مساعد المستشار العسكري للمحافظة، والشيخ سيد عبدالعزيز أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط والقس عاموس بسطا أمين عام مساعد بيت العائلة المصرية وعدد كبير من القيادات التنفيذية والدينية، وأسر الشهداء والمصابين وقدامى المحاربين.

 عروض غنائية وشعرية وطنية لطالبات كلية التربية بنات بجامعة الأزهر

بدأت فعاليات اليوم بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم للشيخ صلاح مرسي، عقبها فقرات تنوعت بين عروض غنائية وشعرية وطنية لطالبات كلية التربية بنات بجامعة الأزهر، وقصائد شعرية لكل من رأفت عزمي، والدكتورة رانيا لطي، والإعلامية لولا عطا، عبرت جميعها عن مشاعر الفخر بنصر أكتوبر العظيم وما حمله من معاني التضحية والانتماء.

وخلال كلمته، وجه المحافظ التحية لأسر شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة ولجميع مصابي العمليات العسكرية، مؤكدًا أن بطولاتهم ستظل محفورة في وجدان الأمة وذاكرتها الوطنية، وقال:إن ما قدمه أبطالنا من تضحيات سيبقى نبراسًا للأجيال القادمة، فمصر كانت وستظل قوية برجالها الأوفياء، الذين أثبتوا أن أرضها لا تُحمى إلا بسواعد أبنائها، وأن رايتها لا تنكسر ما دام فيها جند مخلصون يؤمنون بقضيتها."

وأضاف اللواء هشام أبو النصر أن الاحتفال بنصر أكتوبر ليس مجرد مناسبة وطنية، بل هو تجديد للعهد مع الوطن وتجسيد لمعنى الانتماء الحقيقي، مشددًا على أن المعركة الحالية هي معركة وعي، هدفها حماية العقول من الشائعات والتضليل، وبناء جيل يدرك قيمة ما تحقق من إنجازات ويشارك في صون الوطن وتنميته.

وأكد المحافظ أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بأسر الشهداء والمصابين وقدامى المحاربين، وتضعهم في مكانة تليق بما قدموه من بطولات وتضحيات، مضيفًا أن “ذاكرة الوطن ستظل تحفظ أسماءهم بحروف من نور، لأنهم كتبوا بدمائهم أنشودة المجد والكرامة”.

من جانبه، أعرب أحمد السويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، عن فخره بتنظيم هذه الاحتفالية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مؤكدًا أن الهدف منها هو غرس روح الانتماء وتعزيز الوعي الوطني لدى الشباب، ليظلوا امتدادًا لجيل أكتوبر العظيم في الدفاع عن الوطن والعمل على رفعته.

واختتمت الاحتفالية بتكريم عدد من أسر الشهداء وقدامى المحاربين، وسط تصفيق حار من الحضور الذين وقفوا إجلالًا لأبطال الوطن الذين سطروا بدمائهم الطاهرة صفحات مضيئة في سجل التاريخ المصري.

واختتم المحافظ كلمته قائلاً سنظل نحتفي بنصر أكتوبر جيلاً بعد جيل، لأنه ليس مجرد نصر عسكري، بل هو نصر الإرادة والوعي والوطنية، واليوم ونحن نخوض معركة بناء الدولة الحديثة، فإن الوعي هو سلاحنا الأقوى في مواجهة كل من يحاول النيل من هذا الوطن العظيم."

أسيوط يوم الوفاء مديرية الشباب والرياضة الذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر أسر الشهداء قدامى المحاربين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة محسن

سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر

رحمة محسن

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

ماجد هلال

على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

الاهلي

توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

شوبير

عمري ما قطعت رزق حد.. شوبير يعلن بالدموع رحيله عن قناة الأهلي

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

المصورين ماجد هلال وزميله كيرولوس صلاح

خبر صعب جدا.. إنجي علاء تنعي المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025

سعر كيلو الفراخ

بكام النهارده؟.. سعر كيلو الفراخ اليوم الأربعاء بعد الانخفاض الكبير

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر

بالصور

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد