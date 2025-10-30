محافظ أسيوط: الاحتفال بنصر أكتوبر يعد تجسيدا لمعنى الانتماء الحقيقي

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، احتفالية "يوم الوفاء" التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، لتكريم أسر الشهداء وقدامى المحاربين، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، وسط أجواء وطنية مفعمة بالفخر والاعتزاز.

جاءت الاحتفالية بحضور أحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور عيد علي خليفة وكيل وزارة الأوقاف، والمقدم محمد همام زناتي مساعد المستشار العسكري للمحافظة، والشيخ سيد عبدالعزيز أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط والقس عاموس بسطا أمين عام مساعد بيت العائلة المصرية وعدد كبير من القيادات التنفيذية والدينية، وأسر الشهداء والمصابين وقدامى المحاربين.

عروض غنائية وشعرية وطنية لطالبات كلية التربية بنات بجامعة الأزهر

بدأت فعاليات اليوم بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم للشيخ صلاح مرسي، عقبها فقرات تنوعت بين عروض غنائية وشعرية وطنية لطالبات كلية التربية بنات بجامعة الأزهر، وقصائد شعرية لكل من رأفت عزمي، والدكتورة رانيا لطي، والإعلامية لولا عطا، عبرت جميعها عن مشاعر الفخر بنصر أكتوبر العظيم وما حمله من معاني التضحية والانتماء.

وخلال كلمته، وجه المحافظ التحية لأسر شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة ولجميع مصابي العمليات العسكرية، مؤكدًا أن بطولاتهم ستظل محفورة في وجدان الأمة وذاكرتها الوطنية، وقال:إن ما قدمه أبطالنا من تضحيات سيبقى نبراسًا للأجيال القادمة، فمصر كانت وستظل قوية برجالها الأوفياء، الذين أثبتوا أن أرضها لا تُحمى إلا بسواعد أبنائها، وأن رايتها لا تنكسر ما دام فيها جند مخلصون يؤمنون بقضيتها."

وأضاف اللواء هشام أبو النصر أن الاحتفال بنصر أكتوبر ليس مجرد مناسبة وطنية، بل هو تجديد للعهد مع الوطن وتجسيد لمعنى الانتماء الحقيقي، مشددًا على أن المعركة الحالية هي معركة وعي، هدفها حماية العقول من الشائعات والتضليل، وبناء جيل يدرك قيمة ما تحقق من إنجازات ويشارك في صون الوطن وتنميته.

وأكد المحافظ أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بأسر الشهداء والمصابين وقدامى المحاربين، وتضعهم في مكانة تليق بما قدموه من بطولات وتضحيات، مضيفًا أن “ذاكرة الوطن ستظل تحفظ أسماءهم بحروف من نور، لأنهم كتبوا بدمائهم أنشودة المجد والكرامة”.

من جانبه، أعرب أحمد السويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، عن فخره بتنظيم هذه الاحتفالية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مؤكدًا أن الهدف منها هو غرس روح الانتماء وتعزيز الوعي الوطني لدى الشباب، ليظلوا امتدادًا لجيل أكتوبر العظيم في الدفاع عن الوطن والعمل على رفعته.

واختتمت الاحتفالية بتكريم عدد من أسر الشهداء وقدامى المحاربين، وسط تصفيق حار من الحضور الذين وقفوا إجلالًا لأبطال الوطن الذين سطروا بدمائهم الطاهرة صفحات مضيئة في سجل التاريخ المصري.

واختتم المحافظ كلمته قائلاً سنظل نحتفي بنصر أكتوبر جيلاً بعد جيل، لأنه ليس مجرد نصر عسكري، بل هو نصر الإرادة والوعي والوطنية، واليوم ونحن نخوض معركة بناء الدولة الحديثة، فإن الوعي هو سلاحنا الأقوى في مواجهة كل من يحاول النيل من هذا الوطن العظيم."