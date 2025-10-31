زاهي حواس: افتتاح المتحف المصري الكبير يوم عالمي

أكد عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد يومًا عالميًا لمصر وللعالم أجمع، مشيرًا إلى أن مصر الحديثة تقدم للعالم من خلال هذا الحدث التاريخي عظمة مصر القديمة في أبهى صورها.

وقال حواس - في تصريحات خاصة لراديو النيل -" إن هذا الافتتاح يمثل عيدًا للمتاحف العالمية"، موضحًا أنه لم يحدث في تاريخ المتاحف أن حظي متحف واحد بمثل هذه الشهرة الواسعة لأكثر من سبب، حيث تعود شهرة المتحف المصري الكبير إلى أمرين أساسيين:الأول، أنه سيضم عرضًا فريدًا لآثار أشهر ملوك الفراعنة، والثاني، أنه أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة.

وأضاف، أن مصر ستجني العديد من المكاسب من هذا الحدث العالمي، سواء على الصعيد السياسي بحضور أكثر من 60 شخصية دولية بارزة، أو على الصعيد الإعلامي من خلال التغطية الواسعة التي ستقوم بها مئات القنوات حول العالم، فضلًا عن المكاسب السياحية والاقتصادية التي ستنعكس على الدولة المصرية بفضل تزايد الإقبال العالمي على زيارة منطقة الأهرامات والمتحف الكبير.

وأوضح حواس أن يوم افتتاح المتحف سيشهد حدثًا غير مسبوق، إذ سيبث إلى العالم أجمع عبر نحو 500 محطة دولية، مؤكدًا أن هذا اليوم سيبقى علامة فارقة في تاريخ الثقافة والآثار، ليس لمصر وحدها، بل للتاريخ الإنساني بأسره.

واختتم عالم الآثار المصري تصريحاته قائلًا: "نحن فخورون وسعداء أن يشهد العالم يوم السبت أهم افتتاح لأعظم متحف في التاريخ، فمصر اليوم تُهدي الإنسانية فصلًا جديدًا من الإبداع والحضارة".