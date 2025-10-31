باللغة المصرية القديمة.. لقاء سويدان تحتفي بالمتحف المصري الكبير

عبّرت الفنانة لقاء سويدان عن فخرها الكبير باقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعد من أضخم المشاريع الثقافية في العالم. المقرر افتتاحه رسميًا غدا السبت، ليصبح المتحف أكبر متحف أثري في العالم، يروي من خلاله قصة حضارة مصر العريقة عبر العصور المختلفة.

ونشرت سويدان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك صورة لها ظهرت فيها مرتدية زيًا مستوحى من أزياء السيدات المصريات في العصور القديمة. وفي تعليقها على الصورة، أوضحت الفنانة أن العبارة التي استخدمتها “إن رمث كيمت”، هي تعبير بالمصرية القديمة يعني “شعب مصر”، مشيرة إلى أن هذا التعبير يحمل رسالة رمزية تعبّر عن اعتزازها العميق بالهوية المصرية وحبها للحضارة التي أبهرت العالم.

وأضافت لقاء أن هذه الرسالة تأتي بمناسبة افتتاح المتحف الكبير، الذي يُنتظر أن يكون صرحًا ثقافيًا يشهد على تاريخ وحضارة مصر التي لا تزال تُلهم الأجيال الجديدة وتبهر الزوار من كافة أنحاء العالم.