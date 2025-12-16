التضامن تفتح باب التقديم لإشراف حج الجمعيات لموسم حج 1447هـ - 2026م

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ايمن عبدالموجود
ايمن عبدالموجود
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج فتح باب التقديم لمشرفي حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1447هـ - 2026م بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر، وحتي 31 ديسمبر الجاري.

واعتمدت وزيرة التضامن الاجتماعي ضوابط اختيار مشرفي بعثة حج الجمعيات الأهلية لهذا العام، حيث تشكل البعثة الإشرافية من أعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقًا للشروط المحددة بقواعد اختيار المشرفين، والعاملين بمديريات التضامن الاجتماعي بحكم مسئوليتهم عن حج الجمعيات الأهلية، ويخصص مشرف لكل "46" حاجا، وتتولى المؤسسة – في ضوء ما تسفر عنه النتيجة النهائية لاختيار المشرفين – تسمية أحد المشرفين الفائزين ليكون مشرفًا عامًا يتولى التنسيق بين المؤسسة وبعثة المديرية، سواء في تدريب المشرفين والحجاج أو التعامل مع المؤسسة وبعثة الحج وفقًا للمهام المكلف بها، بخلاف مهامه الإشرافية الأخرى كمشرف مجموعة، ويجوز تسمية أكثر من مشرف عام في حال وجود حجاج بالمحافظة في أكثر من مستوى، بحيث يتم تسمية مشرف عام لكل مستوى داخل كل محافظة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه لن تقبل أي طلبات إشراف أو ترشيح خارج تلك المنظومة ووفقًا للإجراءات والمواعيد المحددة بالتعليمات، ويشترط أن يتمتع المرشح باللياقة الصحية والبدنية اللازمة لأداء المهمة بكفاءة عالية، كما أن عدم حضور المشرف المرشح للاختبارات في الموعد والمكان الذي تحدده المؤسسة يُعد بمثابة اعتذار منه عن طلب الإشراف المقدم، ويعقد للمتقدمين الجدد اختبارات تحريرية أونلاين من خلال الحاسب الآلي بأحد المراكز المجهزة التي تحددها المؤسسة، ويشترط حصول المشرف على حد أدنى (65 درجة من أصل 100) لاجتياز الاختبار، ويتم إظهار وإعلان نتيجة الاختبار على شاشة الكمبيوتر للمتقدم فور انتهاء الاختبار (لائق / غير لائق).

كما يحق للمشرف الذي لم يجتاز الاختبارات التحريرية التقدم بتظلم لإدارة المؤسسة للإطلاع على نتيجة درجاته، ويقدم التظلم باليد لإدارة المؤسسة بمقرها الكائن في الدور الأول – مبنى وزارة التضامن الاجتماعي – الحي الحكومي – العاصمة الجديدة، خلال موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الاختبار، ويجب البت في الطلب وإطلاع المشرف على درجاته خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب، ويتم عقد مقابلات شخصية للمتقدمين الجدد الذين اجتازوا الاختبارات التحريرية، وللمتقدمين من أصحاب الخبرات، وذلك من خلال لجان تشكلها المؤسسة القومية لتيسير الحج.

 وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي  إلى أن اللجنة المشكلة من المؤسسة ستتولى  اختيار المشرفين الحاصلين على أعلى الدرجات وفقًا لنتائج الاختبارات، مع مراعاة التقييمات السابقة لأصحاب الخبرات، ويتم إخطار المديريات بأسماء المشرفين الذين اجتازوا الاختبارات (أساسي -  احتياطي).

من جانبه أكد  أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي أن هناك عدداً من الشروط الواجب توافرها في الجمعيات أو المؤسسات الأهلية، منها أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة طبقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، وأن يكون قد مر على قيدها سنة على الأقل حتى 31/12/2025، وأن تكون من الجمعيات أو المؤسسات التي تقدم منها حجاج لقرعة الجمعيات الأهلية لموسم حج 1447هـ -  2026م.

وترشح الجمعية أو المؤسسة متقدمًا واحدًا فقط بقرار صادر عن مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء، وفي حال تخطي حجم المصروفات النقدية في آخر ميزانية معتمدة مبلغ 5 ملايين جنيه، يحق لها ترشيح عدد (2) مرشحين بقرار رسمي، وأن يكون آخر تقرير مراجعة عن أعمال الجمعية أو المؤسسة مرضيًا، ولم يوقع عليها جزاءات لمخالفات قانونية أو مالية ما لم يتم تلافيها.

وأكد الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي أن هناك عددا من الشروط الواجب توافرها في  المرشح صاحب الخبرة الإشرافية السابقة، منهاك أن يكون عضو مجلس إدارة أو عضو عامل بإحدى الجمعيات المستوفاة للشروط، ويشترط في العضو العامل مرور عام على عضويته حتى 31/12/2025، وبالنسبة للمرشح عن مؤسسة أهلية يشترط أن يكون من المؤسسين أو أحد أعضاء مجلس الأمناء، كذلك أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ على الأقل، ويتمتع بالثقافة الإدارية والدينية الصحيحة، وأن تتوفر له سابقة الخبرة الإشرافية على حج الجمعيات الأهلية، وألا يزيد السن على 60 عامًا ولا يقل عن 30 عامًا ويُحسب السن في 30/6/2026.

أما فيما يتعلق بشروط المرشح الجديد، فأوضح عبد الموجود أن يكون عضو مجلس إدارة أو عضو عامل (مر عام على العضوية حتى 31/12/2025)، وحاصل على مؤهل عالٍ ويتمتع بالثقافة الإدارية والدينية المناسبة، وألا يزيد السن عن 50 عامًا ولا يقل عن 30 عامًا ويُحسب السن في 30/6/2026.

وأشار الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي إلى أن  طريقة التقديم لمشرفي الجمعيات والمؤسسات الأهلية، تتمثل تقديم طلبات الإشراف يدويًا للمديرية التابع لها المرشح بداية من اليوم الموافق 16/12/2025 حتى 31/12/2025 (عدا الإجازات الرسمية)، وذلك وفقًا لنموذج التقديم المتاح على موقع المؤسسة الإلكتروني

‏www.hijjfoundation.com ، حيث تشكل لجنة بقرار من مدير المديرية لاستلام وفرز الطلبات، وتقوم بقيد بيانات المتقدمين في سجل رسمي، ويتم إعلان أسماء المرشحين المستوفين خلال 3 أيام من غلق باب التقديم، ويحق للمستبعدين التظلم خلال 3 أيام من تاريخ الإعلان، وتشكل لجنة تظلمات بكل مديرية برئاسة مدير المديرية، وتصدر قرارها المسبب خلال 3 أيام بقبول التظلم أو الاستبعاد النهائي.

كما أنه عقب اعتماد الأوراق، يقوم المرشح بتسجيل بياناته على الموقع الإلكتروني، ويحصل على اسم المستخدم وكلمة المرور من المديرية، وتقدم الجمعيات المركزية أوراق مرشحيها إلى الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي.

