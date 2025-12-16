قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تلميذ يـ.قتل طفل ويصيب الحارس.. تفاصيل حادث طعن في مدرسة بموسكو
ترامب يطالب بتعويض 10 مليارات دولار من «بي بي سي» بتهمة التشهير
الصحة عن الإصابات التنفسية: هذه الحالات تحتاج إلى الحجز في المستشفيات
ترامب يبدي استياءه من اغتيال إسرائيل لقائد حماس.. فلماذا الآن؟
جهاز حماية المنافسة يوافق على 4 صفقات استحواذ في قطاعات الاستثمار والطاقة والصناعات الغذائية
الهباش: مصر أفشلت مخططات التهجير وموقف الرئيس السيسي حاسم في حماية القضية الفلسطينية
صفقات سوبر قالت لا للزمالك.. نجوم كبار أغلقوا الباب رغم الإغراءات
رئيس الوزراء يشاهد فيلمًا تسجيليًا ويفتتح مصنع الطلمبات الغاطسة بالقليوبية
الدفاع المدني بغزة: الوضع الإنساني صعب وحالة انهيار شبه كاملة جراء المنخفض الجوي
عودة الصدام القاري بعد 33 عامًا.. نهائي كأس العرب يجمع آسيا وأفريقيا من جديد
يمثل أفضل ما في بلدنا.. رئيس الوزراء الأسترالي يزور بطل شاطئ بوندي| فيديو
وزير الإنتاج الحربي: مصنع للمحركات الكهربائية بالشراكة مع شركة سويسرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هيئة المحطات النووية تعلن انضمام الدفعة الرابعة من التقنيين

الدفعة الرابعة من التقنيين
الدفعة الرابعة من التقنيين
وفاء نور الدين

 أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عن انضمام الدفعة الرابعة من التقنيين إلى قوة العمل بالهيئة، وذلك دعمًا للمشروع القومي، مشروع محطة الضبعة النووية.

وقد أدى التقنيون الجدد يمين الولاء أمام قيادات الهيئة، تأكيدًا على التزامهم بالعمل وفقًا للقوانين واللوائح، والمساهمة بكفاءة في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية.

وعقب تعيينهم، سيتم إلحاق المعينين ببرنامج تدريبي وتأهيلي متخصص بموقع محطة الضبعة النووية، يهدف إلى رفع كفاءتهم الفنية وتنمية مهاراتهم العملية، بما يواكب متطلبات العمل في المنشآت النووية، ويلتزم بأعلى معايير السلامة والجودة المعتمدة دوليًا.

وفي هذا السياق، أكد  الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن العنصر البشري يمثل إحدى الركائز الأساسية لنجاح برنامج الطاقة النووية المصري، مشيرًا إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بإعداد وتأهيل الكوادر الفنية الوطنية القادرة على المساهمة بكفاءة في تنفيذ وتشغيل المشروعات النووية.

وأوضح أن الهيئة مستمرة في تنفيذ خططها الشاملة لبناء القدرات والتدريب المتخصص، بما يضمن الاستدامة المؤسسية وتعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية في مختلف التخصصات الفنية.

وأكدت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء التزامها بدعم وتأهيل الشباب المصري، وتوفير بيئة عمل احترافية وبرامج تدريبية متقدمة، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة في مجال الطاقة المستدامة، وترسيخ الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الهىئة الهادفة إلى تنمية الموارد البشرية وبناء كوادر فنية وطنية مؤهلة للعمل في قطاع الطاقة النووية.

الكهرباء المحطات النووية لتوليد الكهرباء محطة الضبعة محطة الضبعة النووية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة

الزيت المستعمل

زيت الطعام المستعمل بيروح فين؟.. رئيس شعبة الزيوت يرد بإجابة صادمة

عمرو أديب

أومال الإسفاف إيه؟ عمرو أديب يهاجم محمد صبحي بسبب فيلم "الست"

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

الأمطار

الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الأرصاد

الشتاء يطرق الأبواب بقوة.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس غدا

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

ترشيحاتنا

طريقة عمل المسقعة

المسقعة المصرية الأصلية.. طعم شرقي لا يقاوم

حساسية الأنف

أعراض حساسية الأنف وطرق علاجها.. متى تكون خطيرة؟

القشرة

من غير مواد كيميائية .. 10 طرق طبيعية لعلاج قشرة الرأس

بالصور

5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة

5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة
5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة
5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة

أعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس متى تكون الإصابة خطيرة

ما هو متحور NB.1.8.1 نيمبوس
ما هو متحور NB.1.8.1 نيمبوس
ما هو متحور NB.1.8.1 نيمبوس

للمعدة والقلب والمناعة..فوائد القلقاس و السلق

القلقاس
القلقاس
القلقاس

كيلو البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

فيديو

رسالة ريهام سعيد للعوضي

متنساش سبب وصولك.. ريهام سعيد تهاجم تصريحات العوضي وتطالبه برد الجميل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد