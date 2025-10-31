قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آخر تحديث لسعر الذهب اليوم الجمعة 31-10-2025
رفع القدرة التنافسية.. تقدم بارز للجامعات المصرية في تصنيف ليدن الهولندي لعام 2025
6721 فرصة عمل جديدة.. اعرف الأماكن والرواتب وطريقة التقديم
المطبخ المصري القديم.. فلسفة غذاء صحي تسبق عصرها
وزير الخارجية: ندعم أمن واستقرار المنطقة بإيجاد حلول سلمية للملف النووي
بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور
موعد صلاة الجمعة .. اعرف التوقيت الشتوي الصحيح للصلوات الخمس
رئيس وزراء لبنان: حصر السلاح ليس مجرد شعار بل قرار لا تراجع عنه
خالد مرتجي يوجه رسالة مؤثرة بعد بدء انتخابات الأهلي
رئيس الوزراء اللبناني: حصر السلاح ليس مجرد شعار بل قرار لا تراجع عنه
من الهرم لـ سور الصين العظيم حوار الحضارات على خط الزمن
وفاة والدة لاعب الزمالك السابق سعيد لطفي
أخبار البلد

وزير قطاع الأعمال: المتحف المصري الكبير ميلاد عهد جديد للنهضة الاقتصادية

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
أ ش أ

قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إنه في الأول من نوفمبر عام 2025، تشهد مصر حدثاً استثنائياً ينتظره العالم بشغف وتتجه إليه أنظار البشرية جمعاء.. افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم صرح أثري وثقافي في العالم، ومعجزة معمارية تعكس رؤية مصر الحديثة في الجمع بين أصالة التاريخ وعظمة التراث من جهة، وروح التقدم والتنمية المستدامة من جهة أخرى. 
 

وأضاف في مقال بوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هذا الحدث العالمي لا يُعد مجرد افتتاح لمتحف جديد، بل يمثل ميلاد عهد جديد من الوعي الوطني والنهضة الاقتصادية والثقافية، ويجسد ريادة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز مكانة مصر العالمية كمنارة للثقافة والسياحة والإبداع الإنساني.

وتابع شيمي: ‎يُقام المتحف المصري الكبير بالقرب من أهرامات الجيزة، ليصبح نقطة التقاء فريدة بين الماضي المجيد والمستقبل الواعد، ويضم آلاف القطع الأثرية التي تحكي قصة الإنسان المصري منذ فجر الحضارة. لكن ما يميز هذا المشروع ليس فقط قيمته الأثرية، بل أيضًا البعد الاقتصادي والتنموي الذي يتجلى في حجم الاستثمارات، وفرص العمل التي وفرها أثناء إنشائه وبعد افتتاحه، ودوره في تنشيط حركة السياحة والصناعات المرتبطة بها، من فنادق وخدمات ونقل ومشروعات صغيرة ومتوسطة. ‎

هذا الحدث يعكس النموذج الذي تسعى الدولة إلى ترسيخه في التكامل بين الهوية الوطنية والتنمية الاقتصادية. فالمتاحف والمشروعات الثقافية الكبرى ليست مجرد مراكز عرض، بل هي محركات اقتصادية حقيقية، تخلق قيمة مضافة مستدامة وتعيد توظيف الموارد البشرية في مجالات إبداعية جديدة.

وأردف ‎إن المتحف المصري الكبير شاهد على قوة الإرادة المصرية، ورسالة واضحة إلى العالم بأن مصر لا تحفظ تاريخها فقط، بل تبني مستقبلها على أساس هذا التاريخ العريق. وهو دعوة مفتوحة لكل مستثمر، ولكل سائح، ولكل عاشق للحضارة، للاقتراب أكثر من الجمهورية الجديدة — الجمهورية التي تجمع بين جذور التاريخ العميقة وطموحات المستقبل اللامحدودة، لتجسد رؤية مصر في البناء على إرثها العظيم والانطلاق نحو آفاق جديدة من الإبداع والتقدم. ‎

واختتم أن افتتاح المتحف المصري الكبير هو انطلاقة نحو مرحلة أكثر إشراقًا في مسيرة الوطن، نستلهم منها قيم الإبداع والعمل والتكامل، ونؤكد أن قطاع الأعمال العام سيظل شريكًا رئيسيًا في بناء اقتصاد قوي يليق بمكانة مصر وحضارتها العريقة.
 

وزير قطاع الأعمال المتحف المصري الكبير مصر

