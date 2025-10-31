كم سعر تذكرة المتحف المصري الكبير ..الإجابة هنا

يبحث المصريين والكثير من رواد السوشيال ميديا عن كم سعر تذكرة المتحف المصري الكبير؟،في ظل انطلاق حفل افتتاحه غداً بحضور قرابة 60 رئيس دول من مختلف العالم، وأجواء احتفالية تمزج الحضارة والفن والتاريخ تنطلق من مصر.



ولنجيب عن كم سعر تذكرة المتحف المصري الكبير، وفقاً للمصادر الرسمية الصادرة عن إدارة هيئة المتحف،والتي حددت السعر مُصنفة لكل فئة مابين المصريين البالغين والطلاب والأطفال ، بالإضافة إلى العرب والأجانب.



كم سعر تذكرة المتحف المصري الكبير



ـ المصري البالغ 200 جنيه.

ـ طفل مصري 100 جنيه.

ـ طالب مصري 100 جنيه.

ـ كبار السن مصريين 100 جنيه.

ـ عربي أو أجنبي بالغ 1,450 جنيهًا.

ـ طفل عربي أو أجنبي 730 جنيهًا.

ـ طالب عربي أو أجنبي 730 جنيهًا.

ـ عربي أو أجنبي مقيم 730 جنيهًا.

ـ طفل عربي أو أجنبي مقيم 370 جنيهًا.

ـ طالب عربي أو أجنبي مقيم 370 جنيهًا.



قال مصدر بـ وزارة السياحة والآثار، أن سعر تذكرة المتحف المصري الكبير جاء بعد دراسة تراعي فئات المصريين والأسر ،بالإضافة إلى استثناء قرابة 18 فئة من المرتبط طبيعة عملهم مع المتحف أو فئات إجتماعية محددة مثل الأيتام.



أوضح المصدر في تصريح لـ"صدى البلد"،أن المتحف المصري الكبير أحدث زخم إعلامي ضخم روج للمتحف في كافة ربوع العالم،واصفاً إنه الحدث الأضخم في العالم.

ويُعد المتحف أحد أهم وأعظم إنجازات مصر الحديثة؛ فقد أُنشئ ليكون صرحاً حضارياً وثقافياً وترفيهياً عالمياً متكاملاً، وليكون الوِجهة الأولى لكل من يهتم بالتراث المصري القديم، كأكبر متحف في العالم يروي قصة تاريخ الحضارة المصرية القديمة، حيث يحتوي على عدد كبير من القطع الأثرية المميزة والفريدة من بينها كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون والتي تُعرض لأول مرة كاملة منذ اكتشاف مقبرته في نوفمبر 1922، بالإضافة إلى مجموعة الملكة حتب حرس أم الملك خوفو مُشيد الهرم الأكبر بالجيزة، وكذلك متحف مراكب الملك خوفو، فضلاً عن المقتنيات الأثرية المختلفة منذ عصر ما قبل الأسرات وحتى العصرين اليوناني والروماني.

