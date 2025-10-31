قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هدية مصر للعالم.. افتتاح المتحف المصري الكبير غدًا في احتفال أسطوري
الصحة تنظم ورشة عمل لتعزيز الوعي بمخاطر مقاومة مضادات الميكروبات
كريم الشناوي: السادة الأفاضل مغامرة حقيقية.. وراهنت على الاختلاف
رقص بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى جديدة بالإسكندرية
من يحق لهم دخول المتاحف مجانا؟.. خبير يجيب
إدارة ترامب تمدد مهمة الحرس الوطني في العاصمة واشنطن حتى نهاية فبراير
موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالدوري المصري
چايكا اليابانية: نستعد لإطلاق مركز المتحف المصري الكبير للترميم والبحث العلمي
تريند الزي الفرعوني.. كيف تحول صورتك لملك فرعوني باستخدام الذكاء الاصطناعي؟
أدهش العالم بحضارة استثنائية.. شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب بافتتاح المتحف المصري الكبير
أحدث ظهور لـ رحمة محسن بأحد أماكن السهر بعد أزمتها الأخيرة
أقرب محطة مترو من المتحف المصري الكبير وأسعار تذاكر الدخول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كم سعر تذكرة المتحف المصري الكبير ..الإجابة هنا

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
محمد الاسكندرانى

يبحث المصريين والكثير من رواد السوشيال ميديا عن كم سعر تذكرة المتحف المصري الكبير؟،في ظل انطلاق حفل افتتاحه غداً بحضور قرابة 60 رئيس دول من مختلف العالم، وأجواء احتفالية تمزج الحضارة والفن والتاريخ تنطلق من مصر.


ولنجيب عن كم سعر تذكرة المتحف المصري الكبير، وفقاً للمصادر الرسمية الصادرة عن إدارة هيئة المتحف،والتي حددت السعر مُصنفة لكل فئة مابين المصريين البالغين والطلاب والأطفال ، بالإضافة إلى العرب والأجانب.


كم سعر تذكرة المتحف المصري الكبير 


ـ المصري البالغ 200 جنيه.
ـ طفل مصري 100 جنيه.
ـ طالب مصري 100 جنيه.
ـ كبار السن مصريين 100 جنيه.
ـ عربي أو أجنبي بالغ 1,450 جنيهًا.
ـ طفل عربي أو أجنبي 730 جنيهًا.
ـ طالب عربي أو أجنبي 730 جنيهًا.
ـ عربي أو أجنبي مقيم 730 جنيهًا.
ـ طفل عربي أو أجنبي مقيم 370 جنيهًا.
ـ طالب عربي أو أجنبي مقيم 370 جنيهًا.


قال مصدر بـ وزارة السياحة والآثار، أن سعر تذكرة المتحف المصري الكبير جاء بعد دراسة تراعي فئات المصريين والأسر ،بالإضافة إلى استثناء قرابة 18 فئة من المرتبط طبيعة عملهم مع المتحف أو فئات إجتماعية محددة مثل الأيتام.


أوضح المصدر في تصريح لـ"صدى البلد"،أن المتحف المصري الكبير أحدث زخم إعلامي ضخم روج للمتحف في كافة ربوع العالم،واصفاً إنه الحدث الأضخم في العالم.

ويُعد المتحف أحد أهم وأعظم إنجازات مصر الحديثة؛ فقد أُنشئ ليكون صرحاً حضارياً وثقافياً وترفيهياً عالمياً متكاملاً، وليكون الوِجهة الأولى لكل من يهتم بالتراث المصري القديم، كأكبر متحف في العالم يروي قصة تاريخ الحضارة المصرية القديمة، حيث يحتوي على عدد كبير من القطع الأثرية المميزة والفريدة من بينها كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون والتي تُعرض لأول مرة كاملة منذ اكتشاف مقبرته في نوفمبر 1922، بالإضافة إلى مجموعة الملكة حتب حرس أم الملك خوفو مُشيد الهرم الأكبر بالجيزة، وكذلك متحف مراكب الملك خوفو، فضلاً عن المقتنيات الأثرية المختلفة منذ عصر ما قبل الأسرات وحتى العصرين اليوناني والروماني.
 

كم سعر تذكرة المتحف المصري الكبير سعر تذكرة المتحف المصري الكبير كم سعر تذكرة المتحف الكبير كم سعر تذكرة المتحف الجيد المتحف المصري الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

رحمة أحمد

رحمة أحمد بعد الزج باسمها في أزمة رحمة محسن: كرهت اسمي.. وهعمل محضر

المتحف المصري الكبير

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

إعصار

عاصفة القرن.. إعصار يضرب هايتي ووفاة 30 شخصا وفقدان العشرات

سعر الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الجمعة 31-10-2025

عبد الباسط عبد الصمد

وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. موعد الجنازة

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 31-10-2025

ترشيحاتنا

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025

سعر كيلو الفراخ

بكام النهارده؟.. سعر كيلو الفراخ اليوم الأربعاء بعد الانخفاض الكبير

بالصور

لتشغيلها.. إشارة مرور تستغرق 10 أشهر و2.4 مليون دولار

إشارة مرور
إشارة مرور
إشارة مرور

بعد تفكك الهيكل.. عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم بعد سقوط شريط الإضاءة

تسلا
تسلا
تسلا

للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية.. تجميع 457 ألف طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

بعد تسريحهم.. مهندسو تسلا يتحدون إيلون ماسك بسيارة كوبيه فاخرة

Speedster
Speedster
Speedster

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد