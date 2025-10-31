ازاى احجز تذكرة لـ المتحف المصري الكبير .. إليك الخطوات

ازاى احجز المتحف المصري الكبير؟ سؤال طرحة العديد من رواد السوشيال ميديا عبر محركات البحث العالمي،في ظل افتتاح المتحف الذى بات حديثاً للعالم، وينتظره ملايين المحبين للحضارة المصرية لافتتاحه للجمهور للاستمتاع بقرابة الـ 75 ألف قطعة أثرية.

ازاى احجز المتحف المصري الكبير؟



وتزامناً مع حفل الافتتاح نُلخص لقراء "صدى البلد" ازاى احجز المتحف المصري الكبير بطريقة بسيطة خلال دقيقة ستكون حصلت فيها على تذكرتك وإليك الخطوات:

1-الدخول على موقع المتحف المصري الكبير

2-اضغط على حجز تذكرة

3-حدد تاريخ زيارتك للمتحف

4-حدد جنسيك مصري أم أجنبي

5-حدد عدد الزائرين

6-يمكنك اختيار رحلة البحث بالمتحف اختياريه أو تتخطاها

7-ادخال بيانات الاسم أبرزها

8-الدفع الإلكتروني

9- إستلام تذكرتك



يذكر أن بدأت فكرة إنشاء المتحف المصري الكبير في تسعينيات القرن الماضي، وفي عام 2002 تم وضع حجر الأساس لمشروع المتحف ليُشيَّد في موقع متميز يطل على أهرامات الجيزة الخالدة، حيث أعلنت الدولة المصرية، وتحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين، عن مسابقة معمارية دولية لأفضل تصميم للمتحف.



وقد فاز التصميم الحالي المُقدم من شركة هينغهان بنغ للمهندسين المعماريين بأيرلندا Heneghan Peng Architects، والذي اعتمد تصميمه على أن تُمثل أشعة الشمس الممتدة من قمم الأهرامات الثلاثة عند التقائها كتلة مخروطية هي المتحف المصري الكبير.

ويُعد المتحف أحد أهم وأعظم إنجازات مصر الحديثة؛ فقد أُنشئ ليكون صرحاً حضارياً وثقافياً وترفيهياً عالمياً متكاملاً، وليكون الوِجهة الأولى لكل من يهتم بالتراث المصري القديم، كأكبر متحف في العالم يروي قصة تاريخ الحضارة المصرية القديمة، حيث يحتوي على عدد كبير من القطع الأثرية المميزة والفريدة من بينها كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون والتي تُعرض لأول مرة كاملة منذ اكتشاف مقبرته في نوفمبر 1922، بالإضافة إلى مجموعة الملكة حتب حرس أم الملك خوفو مُشيد الهرم الأكبر بالجيزة، وكذلك متحف مراكب الملك خوفو، فضلاً عن المقتنيات الأثرية المختلفة منذ عصر ما قبل الأسرات وحتى العصرين اليوناني والروماني.