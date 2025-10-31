ينتظر الملايين من المصريين والسائحين حول العالم، معرفة القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير 2025، والتي من المقرر بث حفلها غداً السبت،بحضور الرؤساء والملوك وعروض مبهرة وموسيقي تعبر عن أجواء الحفل الضخم.

ومنحت الهيئة العامة للاستعلامات لـ القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، لنقل الحدث للعالم منها 450 مراسل يمثلون 180 وسيلة إعلامية دولية من المراسلين المعتمدين ،بالإضافة إلى70 وسيلة إعلام أوروبية، و24 وسيلة إعلام أمريكية، و 30 وسيلة إعلامية من دول آسيا، و48 من الصحف والتليفزيون والمواقع العربية، و70 من أكبر وشبكات التليفزيون في العالم، وأهم 35 وكالة إعلامية في العالم.



القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

ويمكن للمشاهدين المصريين وكافة مواطني العالم، مشاهدة البث الخاص بـ القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، عبر القناة الأولي المصرية والقاهرة الإخبارية وإكسترا نيوز،رغم عدم الإعلان عنهم رسمياً .



بث مباشر لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير



ومن المتوقع أن يحدث بث مباشر لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير،عبر الصفحة الرسمية لوزارة السياحة والآثار،وصفحة المتحف المصري الكبير عبر السوشيال ميديا.



كما سيحضر حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، قرابة 60 رئيس وملك وملكة من دول العالم، يستضيفهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسط أجواء حضارية تمزج الفن والموسيقي بالحضارة والتاريخ االمصري القديم.



بدأت فكرة إنشاء المتحف المصري الكبير في تسعينيات القرن الماضي، وفي عام 2002 تم وضع حجر الأساس لمشروع المتحف ليُشيَّد في موقع متميز يطل على أهرامات الجيزة الخالدة، حيث أعلنت الدولة المصرية، وتحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين، عن مسابقة معمارية دولية لأفضل تصميم للمتحف.



وقد فاز التصميم الحالي المُقدم من شركة هينغهان بنغ للمهندسين المعماريين بأيرلندا Heneghan Peng Architects، والذي اعتمد تصميمه على أن تُمثل أشعة الشمس الممتدة من قمم الأهرامات الثلاثة عند التقائها كتلة مخروطية هي المتحف المصري الكبير.

