يبحث عدد من المواطنون الراغبون في متابعة احداث المتحف المصري الكبير، عن القنوات الناقلة للاحتفال الذي يقام غدا السبت الموافق الأول من نوفمبر 2025 حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، في حدث عالمي يترقبه الملايين حول العالم بوصفه أضخم فعالية ثقافية وسياحية يشهدها العام الجاري.

القنوات العربية والأجنبية الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير مباشر

وخصصت إدارة المتحف حضور الحفل الافتتاحي لكبار الزوار والملوك ورؤساء الدول الذين سيحضرون لمشاهدة عظمة الحضارة المصرية القديمة وما تضمه قاعات المتحف من كنوز أثرية نادرة، تقدر بنحو مائة ألف قطعة، تم عرضها وفق أحدث التقنيات المتحفية العالمية.

ومن المنتظر أن يشهد الحفل حضورا رفيع المستوى من مختلف الدول، في ظل اهتمام عالمي غير مسبوق بهذا المشروع العملاق الذي يعكس الوجه الحضاري لمصر الحديثة وقدرتها على الجمع بين الأصالة والتطور.

المتحف المصري الكبير

قائمة القنوات التي ستبث حفل المتحف المصري الكبير

ورغم عدم الإعلان الرسمي حتى الآن عن قائمة القنوات التي ستبث الحفل، فإن من المتوقع أن تنقل فعاليات الافتتاح مباشرة عبر عدد من القنوات المصرية الكبرى، أبرزها: القناة الأولى المصرية، القاهرة الإخبارية، إكسترا نيوز، أون، دي إم سي، النهار، والحياة، إلى جانب إذاعة الحدث عبر وسائل إعلام عربية وأجنبية نظرا لضخامة التغطية الإعلامية المتوقعة.

وفيما يلي أبرز ترددات القنوات الناقلة على القمر الصناعي نايل سات:

القناة الأولى المصرية: التردد 11765 أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

قناة النهار: التردد 11785 عمودي، الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

قناة القاهرة الإخبارية: التردد 11747 عمودي، الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

قناة أون: التردد 11747 أفقي، الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

قناة دي إم سي: التردد 12092 عمودي، الترميز 27500.

قناة إكسترا نيوز: التردد 12303 أفقي، الترميز 27500.

قناة الحياة: التردد 12206 عمودي، الترميز 27500.

يوم السبت 1 نوفمبر اجازة رسمية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا باعتبار يوم السبت الموافق الأول من نوفمبر 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والهيئات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاعين العام والأعمال العام، وذلك تزامنا مع الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير.

ويأتي القرار بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتيسير حركة الوفود الأجنبية المشاركة في الحفل وضمان التنظيم الأمثل لهذا الحدث التاريخي، إلى جانب تمكين المواطنين من متابعة الفعاليات.

وأكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على توفير كل سبل الدعم اللوجستي والأمني لإنجاح الاحتفالية، مشيرا إلى أن المشاركة الدولية الواسعة تعكس مكانة مصر الثقافية على الساحة العالمية.

من جانبه، أوضح الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مئات من شبكات التلفزيون والمنصات الإعلامية الدولية ستنقل الحدث على الهواء مباشرة إلى مئات الملايين من المشاهدين حول العالم، حيث تم اعتماد أكثر من 450 مراسلا يمثلون 180 وسيلة إعلامية دولية لتغطية الافتتاح، من بينهم 70 وسيلة أوروبية و24 أمريكية و30 آسيوية و48 عربية.

كما تم منح خطوط بث مباشر مجانية لآلاف القنوات لتيسير النقل الحي للفعالية.

وأضاف رشوان أن الهيئة أنشأت غرف عمليات بالتعاون مع المركز الصحفي للمراسلين الأجانب لتقديم الدعم والمعلومات بشكل فوري للإعلاميين، فضلا عن التنسيق مع مؤسسة الأهرام لإتاحة تغطيات صحفية باللغات الأجنبية عبر إصداراتها الدولية.

واختتم رئيس هيئة الاستعلامات تصريحه بالتأكيد على أن الإعلام المصري يؤدي دورا وطنيا ومهنيا في تغطية الحدث بما يليق بمكانة مصر، مشيرا إلى أن معظم وسائل الإعلام الأجنبية تعتمد على التغطيات المصرية الرسمية لما تتسم به من دقة وشمول، في احتفالية يراها العالم تتويجا لمسيرة حضارية تمتد لآلاف السنين.

المتحف المصري الكبير

اسعار العملات المعدنية للمتحف المصري الكبير

الفئة الفضية جنيه مصري الذهبية جنيه مصري

1 جنيه 2,580 84,000

5 جنيهات 3,010 273,000

10 جنيهات 3,440 420,000

25 جنيها 4,042 472,500

50 جنيها 4,300 498,750

100 جنيه 5,160 551,250

أسعار تذاكر دخول المتحف المصري الكبير والجولات الإرشادية لعام 2025

أعلنت إدارة المتحف المصري الكبير عن تفاصيل أسعار التذاكر الرسمية الخاصة بدخول المتحف والجولات الإرشادية المصاحبة للزيارة، وذلك قبل أيام من الافتتاح المرتقب للصرح الأثري الأكبر في العالم والمقرر له يوم السبت 1 نوفمبر 2025، حيث وضعت الإدارة نظاما متكاملا لتذاكر الدخول يراعي الفئات المختلفة من الزوار سواء من المصريين أو العرب أو الأجانب المقيمين داخل البلاد.

أولا: تذاكر الدخول العادية

تبدأ أسعار الدخول للمتحف المصري الكبير وفق الفئة والجنسية على النحو التالي:

المصريون: يبلغ سعر تذكرة الدخول للفرد البالغ 200 جنيه، بينما تصل قيمة التذكرة للأطفال والطلاب وكبار السن إلى 100 جنيه لكل فئة.

العرب والأجانب: حددت قيمة التذكرة للبالغين بمبلغ 1450 جنيها، في حين تبلغ 730 جنيها للأطفال والطلاب، دون تحديد سعر مخصص لفئة كبار السن.

العرب والأجانب المقيمون في مصر: تم تحديد تذكرة الدخول للبالغين بمبلغ 730 جنيها، بينما تبلغ 370 جنيها لكل من الأطفال والطلاب، دون وجود فئة خاصة لكبار السن.

ويأتي هذا التصنيف في إطار حرص إدارة المتحف على توفير تجربة متكاملة لجميع الزوار بأسعار متفاوتة تتيح الفرصة لمختلف الفئات الاجتماعية والثقافية للاستمتاع بمشاهدة أعظم مجموعة أثرية في تاريخ الحضارة المصرية القديمة، والتي تضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية معروضة وفق أحدث تقنيات العرض المتحفي في العالم.

ثانيا: الجولات الإرشادية Guided Tours

خصصت إدارة المتحف أيضا أسعارا خاصة للجولات الإرشادية التي يقدمها مرشدون متخصصون باللغات المختلفة، لتقديم تجربة معرفية مميزة للزوار تتضمن شرحا تفصيليا لتاريخ المعروضات وأسرار الحضارة المصرية القديمة.

المصريون: تبلغ قيمة الجولة الإرشادية للبالغين 350 جنيها، بينما تصل للأطفال والطلاب وكبار السن إلى 175 جنيها للفرد.

العرب والأجانب: يبلغ سعر الجولة للبالغين 1950 جنيها، و980 جنيها للأطفال والطلاب.

العرب والأجانب المقيمون: حددت الجولة للبالغين بمبلغ 980 جنيها، و500 جنيه للأطفال والطلاب.