فنانون يحتفون بافتتاح المتحف المصري الكبير: حدث عالمي يجسد عظمة مصر

أعرب عدد من نجوم الفن المصري عن فخرهم واعتزازهم بافتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدين أن هذا الصرح الثقافي العالمي يمثل إنجازًا حضاريًا جديدًا يُضاف إلى مسيرة الدولة المصرية الحديثة، ويعكس مكانتها كأحد أهم مراكز الإشعاع الثقافي والحضاري في العالم.

وقال الفنان عزيز الشافعي - في تصريحات خاصة لراديو النيل - " إن افتتاح المتحف المصري الكبير حدث كبير وحدث عالمي بكل المقاييس، وأنا فخور ببلدي التي أصبحت ملتقى للفعاليات العالمية في الفترة الأخيرة. زي ما تاريخنا مبهر، الحاضر كمان مبهر… مبروك لمصر، مبروك للمصريين، ومبروك للعالم كله على هذا الحدث الثقافي العالمي الكبير… تحيا مصر".

من جانبها، عبّرت الفنانة عبير صبري عن سعادتها بهذا الافتتاح التاريخي، قائلة"ألف مبروك لمصر ولينا وللعالم كله افتتاح المتحف المصري الكبير… إنه هدية مصر للعالم أجمع، مصر الحضارة والسلام والتاريخ والحاضر والمستقبل".

ويُعد افتتاح المتحف المصري الكبير حدثًا استثنائيًا ينتظره العالم، إذ يجمع بين عبق التاريخ المصري القديم وروح العصر الحديث، في تحفة معمارية وثقافية تُجسد قدرة مصر الدائمة على الإبداع وصون إرثها الإنساني العظيم.

