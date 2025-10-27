إزاي تروح المتحف المصري الكبير بالمترو

ازاي اروح المتحف الكبير بالمترو، يبحث عنها عدد كبير من الراغبين في زيارة المتحف المصري الكبير، وخاصة كيفية الذهاب الي المتحف بالمواصلات العامة.

ازاي اروح المتحف الكبير بالمترو

و تستعد مصر لافتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت الموافق الأول من نوفمبر 2025، في احتفالية عالمية كبرى تستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والوفود الرسمية من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب نخبة من الشخصيات البارزة في مجالات الثقافة والآثار والفنون.



ويعد هذا الافتتاح حدثا عالميا استثنائيا، يمثل تتويجا لسنوات طويلة من العمل الدقيق والتخطيط المستمر لإنشاء أكبر متحف أثري في العالم يعرض الحضارة المصرية القديمة في أبهى صورها.

وسيتم فتح أبواب المتحف رسميا للجمهور اعتبارا من يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، ليستقبل الزوار المصريين والعرب والأجانب بعد سنوات من التجهيزات المعمارية والفنية التي جعلت منه تحفة فريدة تجمع بين الأصالة والتكنولوجيا الحديثة.

ويأتي افتتاح المتحف ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز السياحة الثقافية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال الترويج للمقاصد الأثرية المصرية، حيث يضم المتحف أكثر من مائة ألف قطعة أثرية تغطي مختلف العصور الفرعونية، أبرزها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون التي تعرض لأول مرة مجتمعة في مكان واحد.

ازاي اروح المتحف الكبير بالمواصلات

وفي إطار تسهيل حركة الوصول إلى المتحف المصري الكبير عقب الافتتاح التجريبي، تم الإعلان عن خريطة موسعة للمواصلات تشمل عدة وسائل نقل متنوعة.

للوصول إلى المتحف المصري الكبير بالمترو، يمكنك اتباع الخطوات التالية وفقا لأقرب محطة ومسار قد يناسبك

الوجهة النهائية

المتحف المصري الكبير يقع عند ميدان الرماية – طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي – بجوار الأهرامات – الجيزة.

الخطوات باستخدام المترو

الخط الأول (المرج الجديدة – حلوان)

1. انزل في محطة السادات أو الشهداء، ثم غير إلى الخط الثاني

2. استقل المترو المتجه إلى المنيب.

3. انزل في محطة الجيزة.

من محطة الجيزة

بعد خروجك من محطة المترو

يمكنك ركوب ميكروباص أو أتوبيس نقل عام متجه إلى ميدان الرماية أو الأهرامات.



ويمكن للزائرين استخدام مترو الأنفاق عبر الخط الثاني باتجاه المنيب، ثم النزول في محطة فيصل أو الهرم، ومن هناك يمكن استقلال سيارة للوصول إلى المتحف الذي يبعد بضع دقائق عن ميدان الرماية.



كما يمكن استقلال ميكروباصات الرماية من ميدان رمسيس أو أتوبيسات النقل العام المتجهة إلى المريوطية والتي تمر بالمتحف في خط سيرها، بالإضافة إلى ميكروباصات الرماية القادمة من مدينة نصر والمناطق المجاورة.

مواعيد الزيارة المتحف المصري الكبير

أما عن مواعيد الزيارة، فقد حددت إدارة المتحف ساعات العمل من التاسعة صباحا حتى العاشرة مساء، مع تنظيم جولات ميدانية لزيارة مختلف أقسام المتحف.

وتبلغ قيمة التذكرة العادية 200 جنيه للمصريين و350 جنيها لتشمل زيارة معرض توت عنخ آمون، بينما يصل سعر التذكرة للأجانب إلى 1200 جنيه وللأطفال إلى 750 جنيها.

ويضم المتحف عدة مناطق رئيسية متنوعة، منها المنطقة الترفيهية التي تحتوي على فندق وسينما ثلاثية الأبعاد ومركز مؤتمرات ومتحف الطفل ومتحف لذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب الممشى السياحي الذي يربط المتحف بمنطقة الأهرامات.



كما يضم البهو الرئيسي المعروف بالدرج العظيم الذي يتضمن حائط الأهرامات وميدان المسلة، بالإضافة إلى حديقة واسعة تضم مئات الأشجار ومركز ترميم يضم 19 معملا متخصصا في صيانة الآثار.

أسعار التذاكر المتحف المصري الكبير

وأعلنت إدارة المتحف أن أسعار التذاكر عقب الافتتاح الرسمي ستظل دون تغيير للمصريين، بينما ستشهد زيادة طفيفة قدرها 5 دولارات للزوار الأجانب، وذلك لتحقيق التوازن بين تشجيع الزيارات المحلية والحفاظ على العائد السياحي المناسب.



وتوزعت الأسعار على النحو التالي: 200 جنيه للمصريين البالغين و100 جنيه للأطفال والطلاب وكبار السن، و1450 جنيها للعرب والأجانب البالغين و730 جنيها للأطفال، بينما تبلغ تذكرة العرب والأجانب المقيمين في مصر 730 جنيها للبالغين و370 جنيها للأطفال.

أما الجولات الإرشادية فتبلغ 350 جنيها للمصريين و1950 جنيها للأجانب.

ويعد افتتاح المتحف المصري الكبير خطوة استراتيجية كبرى نحو جعل مصر مركزا عالميا للتراث الإنساني، إذ يتيح للزوار جولات ميدانية بصحبة مرشدين متخصصين، ومناطق عرض رقمية بتقنيات الواقع الافتراضي لتقديم تجربة ثقافية متكاملة تربط بين الماضي العريق والحاضر الحديث.



ومن المتوقع أن يستقبل المتحف ملايين الزوار سنويا فور تشغيله الكامل، ليصبح أحد أهم المعالم الثقافية والسياحية على مستوى العالم.

وكانت إدارة المتحف قد أعلنت في وقت سابق عن إغلاقه مؤقتا أمام الزوار بدءا من 15 أكتوبر الجاري، ضمن خطة الاستعدادات النهائية للحدث التاريخي، والتي تتضمن تنفيذ عدد من الأعمال التنظيمية واللوجستية داخل أروقة المتحف ومحيطه لضمان جاهزيته الكاملة لاستقبال الزوار في حفل الافتتاح المنتظر.