أخبار البلد

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارات عاجلة تطبق في جميع مدارس الجمهورية ، بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير 

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس ، قالت خلاله :

تتوجه أنظار العالم نحو مصر حيث اليوم التاريخي لإفتتاح المتحف المصري الكبير ، هذا الصرح الثقافي الفريد الذي يجسد عبقرية المصري القديم ويعكس حرص الدولة على صون تراقها العظيم ونقله للأجيال القادمة

إن افتتاح هذا المتحف يضع مثر  في مقدمة الدول الحريصة على حماية حضارتها وتعريف العالم بعظمة تاريخها 

وفي ضوء ذلك الاحتفال بهذا الحدث العظيم ، تقرر التوجيه لموجهي عموم الصحافة بمديريات التربية والتعليم بالاتي :

  • أن تتضمن فقرات البرنامج الإذاعي بجميع المدارس الحديث عن المتحف المصري الكبير ابتداءا من غد الثلاثاء 28 أكتوبر حتى الخميس 6 نوفمبر 2025
  • تفعيل بعض الفنون الصحفية التي تبرز الحدث الكبير مثل (مقال صحفي - تقرير - حديث صحفي .. إلخ

كما تقرر الإعلان عن مسابقتي :

  • مستبقة المقال الصحفي بعنوان المتحف المصري الكبير للمرحلتين الاعدادية والثانوية
  • مسابقة المنصق الاعلامي عن المتحف المصري الكبير لمرحلة التعليم الابتدائي
  • ترسل الأعمال الفائزة ( عمل واحد عن كل مرحلة ) على مستوى المديرية للإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والإجتماعية في موعد أفصاه يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر 2025 

وفي نفس الإطار .. وجه الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة مديرية التربية والتعليم بتخصيص جزء من الإذاعة المدرسية في طابور الصباح خلال الأيام القادمة بمدارس العاصمة، لتعريف الطلاب بـ المتحف المصري الكبير الذي سيتم افتتاحه الأول من نوفمبر القادم ، وأهميته بالنسبة لمصر من الناحية الثقافية والسياحية حتى يستشعر الطلاب عظمة ما يتم بوطنهم من أعمال تجذب أنظار العالم ،وليواكبوا احتفالات الدولة بافتتاح أعظم وأكبر حدث ثقافى فى العالم.

وأكد محافظ القاهرة على أهمية أن يتعرف الطلاب على تاريخ بلادهم ويرتبطوا بجذورهم العريقة، ويستشعروا الفخر لامتلاكهم هذا التاريخ الذى لا مثيل له، والذى مازال قادرًا على ابهار العالم، وليكون لهم محفزًا على استمرار الجهود للحفاظ علي هذا التاريخ، واتخاذه مثلًا لاستمرار العمل على رفع اسم بلادهم عاليًا.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم إفتتاح المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير

