يبحث عدد كبير جدا من المواطنون، عن فرص العمل الخالية، التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التقديم لشغل وظائف مديري مدارس ومعلمي رياض الأطفال ومساعدي معلمين بالمدارس المصرية الألمانية للعام الدراسي 2026 / 2027.

التعليم تعلن آخر موعد تقديم للعمل بالمدارس المصرية - الألمانية

وذلك ضمن مبادرة 100 مدرسة مصرية ألمانية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع السفارة الألمانية ومعهد جوته والإدارة المركزية للمدارس الألمانية بالخارج، بهدف تعزيز نموذج التعليم الدولي المزدوج وتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي في مصر.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف المطروحة تشمل مدير مدرسة ومعلم رياض أطفال لتدريس اللغة الألمانية ومساعد معلم لغة ألمانية لرياض الأطفال ومعلم لغة عربية ومعلم تربية رياضية ومعلم تربية موسيقية وأخصائي اجتماعي، مشيرة إلى أن التعيينات تستهدف دعم مرحلة رياض الأطفال ضمن المنظومة الجديدة التي توليها الدولة اهتماما خاصا لتأسيس الطفل علميا ولغويا وثقافيا منذ الصغر.

المدارس المصرية ـ الألمانية

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن شروط التقدم تتضمن حصول المتقدم على درجة جامعية في التربية أو العلوم التربوية أو أي مجال ذي صلة بطبيعة الوظيفة، مع ضرورة إتقان اللغة الألمانية بمستوى لا يقل عن A2 أو B1/B2 وفقا للإطار الأوروبي المرجعي المشترك للغات، وذلك تبعا لمتطلبات كل وظيفة.

كما يشترط توافر مهارات العمل الجماعي والمرونة والقدرة على التفكير النقدي واحترام الآخر، إلى جانب امتلاك فهم عميق للتنوع الثقافي والقدرة على العمل في بيئة متعددة الثقافات.

وأضافت الوزارة أن الخبرة في التعامل مع أولياء الأمور والاستعداد للمشاركة في الدورات التدريبية والتطوير المهني تعد من العوامل الأساسية للقبول، بينما تعتبر الخبرة في مجال الطفولة المبكرة أو التعليم الابتدائي وخبرة تدريس اللغة الألمانية في مرحلة رياض الأطفال أو التمهيدي ميزة إضافية للمتقدمين.

موعد تقديم للعمل بالمدارس المصرية ـ الألمانية

كما يفضل إجادة اللغة العربية والمعرفة بأساليب وتقنيات التعليم الحديثة خصوصا في مجال تنمية مهارات اللغة والتواصل.

وأشارت الوزارة إلى أن التقديم يتم من خلال استمارة إلكترونية عبر الرابط الرسمي:

(http://aeds.edu.emerald.education/)

حيث يتعين على المتقدمين إدخال بياناتهم الشخصية والمؤهلات العلمية بدقة، مع ضرورة إرفاق السيرة الذاتية وكافة الشهادات المهنية والتعليمية المطلوبة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو يوم الأربعاء الموافق 5 نوفمبر 2025، على أن يتم الرد على المتقدمين بدءا من الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر المقبل، داعية جميع الراغبين في الانضمام إلى منظومة المدارس المصرية الألمانية إلى سرعة استيفاء الطلبات قبل الموعد المحدد لضمان المشاركة في عملية الاختيار.