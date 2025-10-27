قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرص عمل متميزة للمعلمين في المدارس المصرية الألمانية| رابط وشروط التقديم

وظائف للمعلمين
وظائف للمعلمين
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فتح باب التقديم لوظائف (مديري مدارس – معلمين رياض أطفال – معلم مساعد رياض أطفال) بالمدارس المصرية الألمانية للعام الدراسى 2026 / 2027.

ويأتى ذلك فى إطار مبادرة 100 مدرسة مصرية ألمانية التي تنفذها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع السفارة الألمانية ومعهد جوته والإدارة المركزية للمدارس الألمانية بالخارج.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوظائف المتاح التقديم إليها بالمدارس المصرية الالمانية للعام الدراسى 2026 / 2027، هى مدير مدرسة – معلم رياض أطفال لتعليم اللغة الألمانية – مساعدي معلم لغة ألمانية رياض أطفال -  معلم لغة عربية رياض أطفال – معلم تربية رياضية رياض أطفال – معلم تربية موسيقية رياض أطفال – أخصائي اجتماعى رياض أطفال.

وجاءت الشروط العامة للتقدم للعمل بالمدارس المصرية الالمانية والمؤهلات المطلوبة كالتالي:

●     درجة جامعية في التربية، العلوم التربوية، أو أي مجال ذي صلة.

●    إتقان اللغة الألمانية بمستوى لا يقل عن A2   B1/B2 وفقًا للإطار الأوروبي المرجعي المشترك للغات طبقا لمتطلبات كل وظيفة.

●    القدرة على العمل ضمن فريق، المرونة، القدرة على التفكير النقدي، الاحترام وقبول الآخر.

●    فهم وتقدير للفروق الثقافية والقدرة على العمل في بيئة متعددة الثقافات.

●توفر الخبرة في التعامل مع أولياء الأمور.

●    الاستعداد للمشاركة في الدورات التدريبية والتطوير المهني.

وكذلك المهارات والخبرات التالية تُعتبر ميزة إضافية:

●    خبرة في مجال الطفولة المبكرة و/أو التعليم الابتدائي.

●    خبرة في تدريس اللغة الألمانية، ويفضل أن تكون في مرحلة رياض الأطفال أو المرحلة التمهيدية.

●    إتقان جيد للغة العربية.

●    المعرفة بأساليب وتقنيات التعليم الحديثة، لا سيما في مجال تعزيز مهارات اللغة .

و أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن التقديم يتم عبر ملء استمارة إلكترونية تتضمن البيانات الشخصية والمؤهلات العلمية، وعلى كل متقدم أن يقوم بإدخال بياناته بشكل صحيح خاصة البريد الالكتروني ورقم الهاتف المحمول وكذلك يجب إرفاق السيرة الذاتية وجميع الشهادات المهنية والتعليمية عبر النموذج التالي:
http://aeds.edu.emerald.education/  

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الموعد النهائي لتقديم الطلبات بتاريخ ٥/ ١١/ ٢٠٢٥، سيتم الرد على طلبات التقديم اعتبارًا من الاسبوع الثاني من شهر نوفمبر المقبل.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم مدارس

