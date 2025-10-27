عالم آثار ياباني يشيد بدعوة افتتاح المتحف المصري الكبير

تستعد مصر لافتتاح المتحف المصري الكبير، أضخم متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، ليكون شاهدًا على عظمة التاريخ المصري القديم.

وعلق ساكوجي يوشيمورا عالم الآثار الياباني على تلقيه دعوة حضور افتتاح المتحف المصري الجديد، عبر حسابه الرسمي على انستجرام: “المتحف المصري الكبير سيفتح أخيرًا أبوابه رسميًا في 11 يناير 2025، أنتم مدعوون لحفل الافتتاح، إنه لشرف عظيم”.

وأضاف العالم الياباني أن تلقيه الدعوة بهذه الطريقة الرمزية يعكس عمق التعاون الثقافي بين مصر واليابان، مؤكدًا فخره بالمشاركة في هذا المشروع التاريخي الذي يُعد أحد أكبر المتاحف الأثرية في العالم.

ساكوجي يوشيمورا عالم الآثار الياباني

وسيتم فتح أبواب المتحف رسميا للجمهور اعتبارا من يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، ليستقبل الزوار المصريين والعرب والأجانب بعد سنوات من التجهيزات المعمارية والفنية التي جعلت منه تحفة فريدة تجمع بين الأصالة والتكنولوجيا الحديثة.

يأتي افتتاح المتحف ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز السياحة الثقافية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال الترويج للمقاصد الأثرية المصرية، حيث يضم المتحف أكثر من مائة ألف قطعة أثرية تغطي مختلف العصور الفرعونية، أبرزها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون التي تعرض لأول مرة مجتمعة في مكان واحد.