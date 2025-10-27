قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

جهود كبيرة.. محافظ الجيزة ومستشار الرئيس يتابعان الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير

مستشار الرئيس
مستشار الرئيس
أحمد زهران

استقبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي، صباح اليوم الإثنين؛ لمرافقته في جولة تفقدية موسعة، للوقوف على الاستعدادات النهائية والتجهيزات الخاصة برفع كفاءة وتحسين الرؤية البصرية، وتطوير الطرق والمحاور المؤدية إلى المتحف المصري الكبير، وذلك قبل أيام من الافتتاح الرسمي في 1 نوفمبر.

شارك في الجولة، هند عبد الحليم نائب المحافظ، والدكتور عبدالله الشريف مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية.

وخلال الجولة اطمأن مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ الجيزة على نسب تنفيذ أعمال التطوير الجارية بمختلف المواقع والطرق والمحاور الحيوية المؤدية إلى المتحف المصري الكبير، كما تابعا التجهيزات الخاصة باستقبال الوفود الرسمية والدولية المقرر مشاركتها في فعاليات الافتتاح المرتقب.

وشملت الجولة تفقد ميدان الرماية وطريق الإسكندرية الصحراوي ومحيط مطار سفنكس ومحيط وداخل المتحف المصري الكبير، لمتابعة أعمال الرصف والتجميل والتنسيق العام؛ بما يعكس المظهر الحضاري اللائق بمكانة مصر وتاريخها العريق.

كما تفقدا التجهيزات الجارية داخل المتحف المصري الكبير وقاعات العرض المختلفة، حيث كان في استقبالهما الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف، الذي استعرض مراحل الإعداد النهائية وخطط استقبال الزوار والوفود الدولية.

وشدد الجانبان خلال الجولة، على أهمية جاهزية جميع المرافق والخدمات وتوفير الإجراءات التأمينية والفنية اللازمة، كما تم التأكيد على شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بضرورة توافر العدد الكافي من المولدات الكهربائية الاحتياطية وتفعيل أنظمة التشغيل البديلة؛ لضمان استمرارية التغذية الكهربائية دون انقطاع خلال احتفالية الافتتاح الرسمي.

وأكدا أن المتحف المصري الكبير يمثل أيقونة جديدة للهوية المصرية ورسالة حضارية للعالم تعكس عظمة التاريخ المصري القديم وتطور الحاضر الحديث.

ومن جهته، أوضح المهندس عادل النجار أن المحافظة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية الخاصة بتطوير المنطقة بالكامل ورفع كفاءتها استعداداً للحدث التاريخي.

وأشار إلى أن الجيزة تُسخِّر كل إمكاناتها لتوفير بيئة تنظيمية وحضارية مشرفة أمام ضيوف مصر والعالم، موضحاً أن الأعمال تشمل تطوير المسطحات الخضراء، وأعمال الإنارة والتجميل، ورفع كفاءة الطرق والمحاور، لضمان حركة مرورية ميسرة خلال فعاليات الافتتاح وما بعدها.

رافق مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ الجيزة خلال الجولة، كل من محمد مرعي السكرتير العام المساعد للمحافظة، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبداللطيف معاون المحافظ، والمهندس طارق عبد الشافي رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وعزة وهدان مدير عام الإدارة العامة للسياحة بالجيزة، وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم، واللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل.

اخبار الجيزة المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الكبير

