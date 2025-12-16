محمد عبدالمنعم حاضرًا في استاد القاهرة لمتابعة مباراة منتخب مصر ونيجيريا

حضر محمد عبدالمنعم لاعب منتخب مصر ونيس الفرنسي، لمساندة منتخب مصر من ستاد القاهرة أمام نيجيريا.

وتقام مباراة مصر ونيجيريا الودية على استاد القاهرة الدولي، في إطار خطة الإعداد التي وضعها الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، والذي يسعى من خلالها للوقوف على جاهزية اللاعبين واختبار قوة الفراعنة في التجربة الأخيرة قبل انطلاق مشوار البطولة القارية.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تضم إلى جانبه منتخبات أنجولا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي، على أن يستهل الفراعنة مشوارهم في البطولة بمواجهة منتخب زيمبابوي مساء الإثنين المقبل.

القناة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا



تذاع مباراة مصر ونيجيريا عبر قناة أون سبورت 1.

غيابات منتخب مصر



يغيب محمود حسن تريزيجيه عن مواجهة نيجيريا الودية بعد حصوله على راحة لإجراء علاج بالأسنان، في حين يسود الغموض موقف كل من محمد صلاح وعمر مرموش من المشاركة في اللقاء، بعد غيابهما عن المران الختامي عقب وصولهما متأخرين من إنجلترا.