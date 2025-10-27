قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عضو التحالف الوطني: جهود دعم الأشقاء في قطاع غزة لا تتوقف
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا
الغندور يصدم الجماهير بشأن ايقاف دونجا
مصرع سائق اشتعلت كابينه سيارته النقل على الطريق الزراعي في المنوفية
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 27 أكتوبر وفق آخر تحديث في البنوك
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
وزير الرياضة يهنئ بعثة التايكوندو بإنجازها التاريخي في بطولة العالم بالصين
حكم طلاق السكران.. خالد الجندي: يقع باتفاق جمهور الفقهاء في حالة السكر العمد
إزاي تروح المتحف المصري الكبير بالمترو
السبت إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة افتتاح المتحف الكبير.. تفاصيل
سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025
سموتريتش: إسرائيل لن تسمح بإعادة إعمار غزة ما لم تفكك حماس بالكامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سفير مصر بباريس: افتتاح المتحف المصري الكبير نقطة مفصلية بتاريخ التراث الإنساني

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
أ ش أ

أكد سفير مصر في باريس السفير علاء يوسف أن افتتاح المتحف المصري الكبير يعد نقطة مفصلية ليس في تاريخ الحضارة المصرية فقط، وإنما في تاريخ التراث الإنساني، كونه يعد أكبر متحف في العالم ويضم بين جنباته كنوزا نادرة للحضارة الفرعونية التي يقف العالم لها احتراما وتقديرا لها.

وأعلن السفير علاء يوسف - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن سفارة مصر بباريس ستنظم، يوم السبت، المقبل فعالية في "بيت مصر" بالمدينة الجامعية الدولية بالعاصمة الفرنسية لنقل وقائع حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك لإتاحة الفرصة لمتابعة فعاليات هذا الحدث العالمي الكبير أمام أبناء الجالية المصرية، والمهتمين بالحضارة والثقافة المصرية من الفرنسيين، والسفارات الأجنبية في باريس، والوفود الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، وبحضور لفيف من المؤرخين والمهتمين بعلم المصريات في ضوء ما هو معلوم عن الولع الفرنسي بالحضارة المصرية القديمة وفروعها المختلفة.

ونوه السفير علاء يوسف بسابق حصول المتحف في حفل بمنظمة اليونسكو على شهادة تقدير من مؤسسة (Prix Versailles) ضمن قائمة المنظمة لأجمل متاحف العالم لعام 2024، نظرا لقيمته الحضارية الاستثنائية التي يعكسها تصميمه المعماري الذي يجمع بين عراقة التاريخ المصري القديم والانسجام الكامل مع البيئة التراثية المحيطة به.

واختتم سفير مصر في باريس، تصريحاته، بالتأكيد على أن المتحف سيكون هدية مصر للعالم، وأن حفل الافتتاح سيكون محط أنظار الجميع، لافتا إلى أن المتحف لا يعكس فقط الدور الريادي الحضاري لمصر، وإنما يبرهن على ما يمثله حرص مصر، شعبا ودولة، على المساهمة الدائمة برصيد معتبر في وجدان الذاكرة الإنسانية، لما تمتلكه مصر من روافد حضارية وثقافية لا تنضب عبر العصور.

وتقام احتفالية عالمية ضخمة لافتتاح المتحف المصري الكبير، يوم السبت المقبل، بحضور عدد من رؤساء الدول، والسفراء، وكبار الشخصيات العامة.

ويضم المتحف آلاف القطع الأثرية التي توضح مسيرة الحضارة المصرية العريقة، وتروي فصول تاريخها الممتد منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصرين اليوناني الروماني، والتي تأخذنا في رحلة مذهلة عبر تطور الفكر والفن والعمارة المصرية، لتجعل من المتحف أعظم موسوعة حية تخلد عبقرية المصري القديم وتبرز إبداعه الخالد عبر آلاف السنين.

مصر سفير مصر تاريخ الحضارة المصرية المتحف المصري الكبير افتتاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

الذهب

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

جد الأطفال

الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن

إسعاف

خلافات أسرية.. مصرع شاب تناول حبة الغلة السامة في كفر شكر بالقليوبية

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”

المتهم

المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة يمثل جريمته وسط حراسة مشددة.. والنيابة تقرر حبسه

الصغرى تُسجل 10 مئوية.. أمطار وانخفاض شديد| هيئة الأرصاد تحذر من الطقس

الصغرى تُسجل 10 مئوية.. أمطار وانخفاض شديد| هيئة الأرصاد تحذر من الطقس

ترشيحاتنا

جريمة اطفال اللبيني

جريمة أطفال اللبيني.. صاحب محل ينهي حياة عشيقته وأولادها ويتخلص من جثثهم

مدينتى

مدينتي للجولف تحتضن النسخة الـ104 من بطولة مصر المفتوحة

وزير الاتصالات

وزير الاتصالات يبحث مع شركات عالمية الاستثمار فى مجالات الاتصالات والتحول الرقمى

بالصور

الطبخ المستدام ودوره في حماية البيئة

الاستدامة البيئية
الاستدامة البيئية
الاستدامة البيئية

أخبار السيارات| بورش تخسر 99% من أرباحها.. وأسعار سوزوكي فرونكس 2026 في السعودية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة
وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة
وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية

تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية
تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية
تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية

فيديو

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد