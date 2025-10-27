تعليق مثير من الغندور على افتتاح المتحف المصري الكبير

علق الإعلامي خالد الغندور على افتتاح المتحف المصري يوم السبت المقبل، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب الغندور: منتظر بكل شغف و فخر افتتاح و ردود افعال العالم علي حضارة بلدي الجميلة يوم السبت هنتفرج علي الافتتاح و ربنا يحفظ و يعلي مصر طول الوقت و يحفظ شعبها و قيادتها و رئيسها البطل .

وتعمل فرق المتحف المصري الكبير كخلية نحل دؤوبة على مدار الساعة، استعدادًا لانطلاق حفل الافتتاح المرتقب. ويسعى الجميع للوصول إلى لحظة الإنجاز التي ستعكس صورة مصر التاريخية أمام العالم.

ويقترب الحلم الذي طال انتظاره من التحقق بمشهد عالمي سيُبث أمام ملايين المشاهدين، ليجسد عظمة الحضارة المصرية القديمة ويعيدها إلى صدارة الاهتمام الدولي.

ويؤدي الآثاريون والمرممون أعمالهم بدقة عالية داخل المتحف المصري الكبير، بين فحص كل قطعة أثرية وصيانتها بعناية فائقة. ويواصل مركز الترميم ــ وهو الوحيد في العالم المتخصص في المصريات ــ عمله على قدم وساق لضمان ظهور القطع الأثرية في أبهى صورة خلال الاحتفال.

وأغلقت إدارة المتحف أبوابه منذ الخامس عشر من أكتوبر الجاري، لتبدأ مرحلة البروفات النهائية الخاصة بحفل الافتتاح. وتعمل فرق العرض على تنفيذ سيناريو الحفل بأعلى دقة ممكنة، إدراكًا لأهمية الحدث في الترويج للسياحة المصرية وإبراز تاريخ مصر العريق أمام العالم.

وأكد مصدر مسؤول بالمتحف المصري الكبير أن جميع العاملين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، مشددًا على أن الهدف هو خروج حفل الافتتاح بصورة احترافية تليق بعظمة وتاريخ مصر.

ويشير المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد إلى أن هناك 12 قاعة عرض تعمل بكفاءة عالية، وتستخدم أحدث التقنيات في العرض المتحفي، كما تم تجهيزها لاستقبال الزوار من جميع الفئات، بما في ذلك ذوو الهمم.